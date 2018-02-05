Цена на нефть марки Brent снизилась до $67,68 1 5.02.2018, 18:36

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«Черное золото» дешевеет на фоне новостей из США, где растет нефтедобыча.

Мировые цены на нефть продолжают снижение после рекордного за три года роста.

Падение происходит на фоне недельных данных о росте нефтяных буровых установок в США.

По состоянию на 18:17 по минскому времени стоимость апрельских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent уменьшалась до 67,68 доллара за баррель.

За минувшую неделю Brent потеряла 2,2%, WTI - примерно 1%.

На настроения инвесторов продолжают оказывать давление пятничные данные от американской нефтегазовой сервисной компании Baker Hughes, согласно которым по итогам завершившейся 2 февраля рабочей недели число нефтяных буровых установок в США увеличилось на шесть штук, или на 0,8%, до 765 единиц. При этом количество газодобывающих установок сократилось за ту же неделю на семь, или на 3,7%, до 181 единицы.

Кроме того, инвесторы продолжают отыгрывать данные предыдущей недели Минэнерго США, согласно которым среднесуточная добыча нефти в стране выросла на 13,1% в годовом выражении и достигла 10,038 миллиона баррелей в сутки. Показатель впервые превысил отметку 10 миллионов баррелей с 1970 года. Такой рост усиливает опасения инвесторов относительно увеличения предложения «черного золота» на мировом рынке.