Погода на неделю: ожидаются морозы без снегопадов 1 5.02.2018, 18:48

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На этой неделе в Беларуси ожидается зимний характер погоды.

Об этом tut.by рассказала заместитель начальника службы метеорологических прогнозов Белгидромета Светлана Рыбакова.

Во вторник, 6 февраля, ночью местами, днем во многих районах Беларуси ожидается небольшой снег, слабая метель. На отдельных участках дорог гололедица. Температура воздуха минимальная ночью понизится до −6…−12 °С, при прояснениях местами воздух охладится до −13…−18 °С. Максимальная температура днем составит −4…−10 °С, по юго-западу страны −1…3 °С.

7 февраля, в среду, ночью и утром в отдельных районах, в основном по северо-восточной половине страны, пройдет кратковременный снег, днем будет преимущественно без осадков. На дорогах местами гололедица. Температура воздуха минимальная ночью понизится до −7…−13 °С, при прояснениях до -15 °С. Максимальная температура днем составит от -1 °С по юго-западу до -8 °С по востоку страны.

8 февраля, в четверг, ночью по югу Беларуси пройдет снег, утром и днем в отдельных районах страны также не обойдется без кратковременного и мокрого снега. Местами ожидается туман, слабый гололед, на дорогах гололедица. Температура воздуха минимальная ночью будет находиться в пределах от — 2 °C по юго-западу до -12 °С по северу страны. Местами по Витебской области при прояснениях воздух охладится до -15 °С. Максимальная температура составит днем −5…+1 °С.

В пятницу, 9 февраля, на большей части территории Беларуси ожидается кратковременный снег. В отдельных районах туман, слабый гололед, на дорогах гололедица. Температура воздуха минимальная ночью −2…−8 °С, при прояснениях по северу −9…−12 °С, максимальная днем 0…-6 °С.