В США заключили крупнейшую сделку c недвижимостью в криптовалюте 1 5.02.2018, 19:01

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Покупатель оплатил биткоинами около 80% стоимости семиспаленного особняка в Майами.

В Майами заключили самую крупную сделку по продаже недвижимости в биткоинах. Об этом сообщает РБК со ссылкой на издание о недвижимости в США The Real Deal.

Владелец особняка выставил его на продажу в августе 2017 года за $6,5 млн с возможностью оплаты биткоинами, сообщило издание. В январе 2018 года анонимный покупатель приобрел дом, заплатив около 80% цены криптовалютой (455 биткоинов), сказано в публикации.

Это первая настолько крупная в США сделка с жильем за криптовалюту и только вторая, зарегистрированная в штате Калифорния, сообщил The Real Deal риелтор. По законам штата, официально зарегистрирована сделка будет в долларах, в них же получат свою оплату привлеченные агенты, уточнило издание.

Бывший владелец купил особняк площадью 878 кв. м в 2014 году за $4,6 млн. Дом расположен на участке в 0,4 га. В самом особняке семь спален, две кухни, несколько крытых террас, а также бассейн, баскетбольный корт и игровая площадка, сообщил The Real Deal.