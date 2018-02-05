28 молочников проштрафились перед МАРТом 5.02.2018, 19:28

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Должностные лица 28 молочных предприятий привлечены к ответственности за нарушение законодательства о внебиржевых сделках.

Должностные лица 28 предприятий привлечены к ответственности за нарушение законодательства о внебиржевых сделках при экспорте молочной продукции, сообщили interfax.by в пресс-службе министерства антимонопольного регулирования и торговли (МАРТ) в понедельник.

«За непредставление товарной бирже сведений о внебиржевых сделках по экспорту молочной продукции для их регистрации либо представление таких сведений с нарушением сроков, неполных или заведомо недостоверных сведений, должностные лица 28 молокоперерабатывающих предприятий привлечены к административной ответственности по статье 12.14 Кодекса Республики Беларусь об административных правонарушениях», - говорится в сообщении МАРТ.

Решение принято по результатам проведенных МАРТ контрольных мероприятий по соблюдению соответствующего законодательства по сделкам с сырами, сливочным маслом, СОМ и СЦМ, совершенным в январе-июле 2017 года.

В министерстве уточнили, что должностные лица подвергнуты штрафам в размере от 3 до 10 базовых величин. Среди нарушителей - ОАО «Савушкин продукт», ОАО «Беловежские сыры», ОАО «Березовский сыродельный комбинат», ОАО «Лунинецкий молочный завод», ОАО «Верхнедвинский маслосырзавод», ОАО «Глубокский молочноконсервный комбинат», ОАО «Рогачевский молочноконсервный комбинат», Волковысское ОАО «Беллакт» и ряд других.