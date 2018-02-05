Канадцы предложили белорусам сыграть необычный товарищеский матч 3 5.02.2018, 19:40

2,359

Спарринг белорусских хоккеистов с «кленовыми листьями» может получиться очень интересным и загадочным.

Текущий кэмп национальной команды получается насыщенным. Льюис созвал хоккеистов в конце января. После пары тренировок в Минске сборная отправилась в Москву, где провела два «сухих» матча с олимпийской и резервной сборными России, пишет «Трибуна».

После московского вояжа сборная вернулась в Минск и продолжила тренировки. В понедельник утром белорусы занимаются на «Минск-Арене», после чего автобусом отправляются в Ригу. Во вторник сборная сыграет против олимпийской команды Канады. Соперники на этом этапе у нас получились сверхмощные: Россия и Канада – в числе главных фаворитов Игр в Корее. Только вот спарринг с «кленовыми листьями» может получиться очень интересным и загадочным.

Канадцы предлагали белорусам сыграть в необычном формате

Сборная Канады, преимущественно составленная из игроков КХЛ, проводит подготовку к Олимпиаде в Латвии. И уже провела один контрольный поединок – против латышей. В воскресенье сильнее оказались североамериканцы – 2:0. Что примечательно, одну из шайб за канадцев забросил минский динамовец Марк-Андре Граньяни, а шатаут оформил бывший «зубр» Бен Скривенс.

Следующий спарринг у канадцев намечен на 6 февраля – именно против сборной Беларуси. Только вот формат встречи пока непонятен. Канадцы хотели сыграть с нашими по своим правилам.

– Североамериканцы хотят сыграть в четыре периода. Тайминг непонятен – либо четыре периода по 20 минут, либо в каком-то другом временном исчислении. Причем один отрезок планировалось сыграть полностью в неравных составах. Канадцы желают хорошенько проверить свои спецбригады и поиграть во всевозможных вариантах: 5х4, 4х5, 5х3, 3х5, 3х3 и 6х5.

– Канадцы хотели сделать матч закрытым. Это означало бы отсутствие видеосъемки и трансляции. Более того, канадцы хотели запретить снимать матч видеооператору сборной Беларуси – материалы оставались бы только у канадских тренеров. Перед Олимпиадой – строжайшая секретность. И канадцы хотели оставаться для соперников загадкой до последнего.

– Вроде бы Дэйв Льюис серьезно сопротивлялся такой закрытости. Белорусская сторона все-таки хотела бы провести против сильного соперника обычный матч. Несмотря на то, что сильные всегда диктуют свои правила.

– Тем не менее, сохраняется высокая вероятность, что матч против Канады пройдет в обычном формате. Во-первых, журналистов на эту игру аккредитуют. Во-вторых, некоторые букмекерские конторы продолжают принимать ставки на встречу.

Состав белорусов перед матчем с Канадой серьезно изменился

После России Льюис серьезнейшим образом перетасовал свою обойму. В Ригу сборная поедет наполовину другим составом. Из московско-новогорской команды с Канадой не сыграют по меньшей мере 10 хоккеистов: вратарь Дмитрий Мильчаков, защитники Дмитрий Знахаренко, Павел Казакевич, Андрей Коршунов, нападающие Андрей Степанов, Александр Кулаков, Чарльз Лингле, Вячеслав Андрющенко, Евгений Ковыршин и Сергей Костицын. Все они отправились в свои клубы.

Вместо них в сборную подъехало несколько «новичков». Это динамовские Данила Карабань с Дмитрием Амброжейчиком. Из «Юности» подключилась четверка игроков: защитник Никита Устиненко и форварды Павел Развадовский, Виктор Туркин и Иван Дроздов. Из Гродно приехал Павел Боярчук. Из «Шахтера» – защитник Даниил Бокун и бывший форвард сборной Украины Александр Матерухин.

Всего-то за неделю сбора через Льюиса прошло очень много хоккеистов. Только, конечно, нам интереснее было бы взглянуть на эту встречу своими глазами.