Президент Мальдив уцепился за власть и объявил ЧП 2 5.02.2018, 19:51

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Абдулла Ямин

Президент Мальдивской республики распорядился ввести с 5 февраля режим ЧП на 15 дней.

Президент Мальдивских островов Абдулла Ямин объявил чрезвычайное положение в стране, передает 112.ua cо ссылкой на AFP.

«Президент Мальдивских островов объявляет чрезвычайное положение: официально», - говорится в сообщении.

#BREAKING Maldives president declares state of emergency: official — AFP news agency (@AFP) 5 февраля 2018 г.

После того, как 4 февраля силовики сообщили главе государства о том, что Верховный суд может отстранить его от власти, Ямин распорядился ввести с 5 февраля режим ЧП на 15 дней.

На прошлой неделе Верховный суд островного государства отменил приговоры ряду политических лидеров, включая бывшего президента страны Мохаммеда Нашида, а также восстановил членство в парламенте 12 оппозиционеров.

В 2008 году Нашид стал первым демократически избранным президентом Мальдивской республики, но был свергнут в 2012 году и признан виновным в террористической деятельности в марте 2015 года.

Мальдивы – государство в Южной Азии, располагающееся на группе атоллов в Индийском океане, находящихся к югу от Индии.