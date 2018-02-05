Президент Мальдив уцепился за власть и объявил ЧП

Президент Мальдив уцепился за власть и объявил ЧП2
- 5.02.2018, 19:51
- 1,663
Президент Мальдивской республики распорядился ввести с 5 февраля режим ЧП на 15 дней.
Президент Мальдивских островов Абдулла Ямин объявил чрезвычайное положение в стране, передает 112.ua cо ссылкой на AFP.
«Президент Мальдивских островов объявляет чрезвычайное положение: официально», - говорится в сообщении.
#BREAKING Maldives president declares state of emergency: official— AFP news agency (@AFP) 5 февраля 2018 г.
После того, как 4 февраля силовики сообщили главе государства о том, что Верховный суд может отстранить его от власти, Ямин распорядился ввести с 5 февраля режим ЧП на 15 дней.
На прошлой неделе Верховный суд островного государства отменил приговоры ряду политических лидеров, включая бывшего президента страны Мохаммеда Нашида, а также восстановил членство в парламенте 12 оппозиционеров.
В 2008 году Нашид стал первым демократически избранным президентом Мальдивской республики, но был свергнут в 2012 году и признан виновным в террористической деятельности в марте 2015 года.
Мальдивы – государство в Южной Азии, располагающееся на группе атоллов в Индийском океане, находящихся к югу от Индии.