Все произведения Шопена выложат в свободный доступ 5.02.2018, 19:57

Больше 38 тысяч объектов наследия польского композитора будут оцифрованы и выложены в свободный доступ к 2020 году.

Среди них — аудиозаписи и ноты всех композиций Фредерика Шопена, в том числе первоиздания, содержащие его аннотации. Кроме того, планируется выложить партитуры, передает glavnoe.ua.

Все эти материалы будут доступны на специальном сайте и в мобильном приложении, согласно планам проекта «Наследие Шопена в открытом доступе» польского Государственного института Фредерика Шопена.

Проект софинансируется по программе «Цифровая Польша» при поддержке Евросоюза.