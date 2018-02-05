Учителей заставляют ходить по домам и проверять пожарные извещатели 30 5.02.2018, 20:15

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Учителя возмущены очередным распоряжением Министерства образования.

Наталья – учитель английского языка. Но кроме непосредственных обязанностей, на Наталье – так называемое «всеобщее обязательное обучение детей школьного возраста», или «всеобуч». Его суть: надо обойти все дворы на отведенном участке и узнать, где есть несовершеннолетние дети… и пожарные извещатели. Участок Натальи – 60 деревенских домов, пишет «Белсат».

27 декабря Министерство образования опубликовало постановление, согласно которому учитель должен заполнять только четыре документа. Но аналогичное постановление вводили еще в 2013 году – и пока ничего не изменилось.

Евгений Ливянт, учитель и репетитор, как и многие другие работники сферы образования, соглашается, что учителя делают много не своей работы. Но бороться с несправедливостью, по его мнению, следует родителям: писать петиции, направлять их в Министерство образования, «депутатам»; высказываться в СМИ.

«В такой ситуации мы не учителей защищаем, а своих детей. Мы хотим, чтобы учителя учили, или чтобы они ушли на войну с бюрократией и идиотскими распоряжениями?» – говорит Евгений Ливянт.

Почему учителя делают чужую работу, и могут ли они от той работы отказаться – смотрите в сюжете.