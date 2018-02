Приключения белорусов в Европе: Семь забавных историй 5.02.2018, 20:26

Про чувство юмора норвежских пограничников, безбашенных шведских сов и страну, где не нужны водительские права.

1 февраля можно назвать Днем рождения «шенгена»: в этот день в 1994 году вступили в силу Шенгенские соглашения, подписанные странами Европейского Союза. С тех пор счастливые обладатели визы могут наслаждаться путешествиями «без границ». Так что, в честь праздничка мы попросили наших героев рассказать несколько смешных случаев из своих путешествий в шенгенской зоне.

Первые три веселые истории «прямо с границы», рассказал «Витебскому курьеру» Сергей (35 лет), руководитель исторического клуба, которому по роду занятий часто приходится бывать на международных фестивалях.

Сергей вместе с красавицами из клуба исторической реконструкции «Варгенторн»

Фото: Анастасия Вереск

История № «раз»: про суровый норвежский юмор

«Дело было примерно в 2009 году, мы ездили на фестиваль в Норвегию. И на границе со Швецией, где, по сути, не граница, а КПП просто, нас остановили. Вышел пограничник и первым делом задал забавный вопрос, причем он был на английском, но с одним русским словом: «You have a «мед?». Мы такие: «типа «хани?». Ну, мы сказали, что нет, спросили почему. Он такой: «Мед нельзя» и попросил паспорта на проверку. Мы такие стоим, ждем, а его уже 10 минут нет, 20, 30 минут. Начинаем волноваться. Выходит такой, со странно серьезным лицом: все паспорта в кучке, а один отдельно. Отдает кучку и говорит: «It’s OK!». Берет отдельный: «But this have a problem (но с этим проблема)». Мы такие — опа! А с нами товарищ один был, бывший металлист — волосатый, бородатый. И на фото с визой он такой. А на фото с паспортом — бритый и волосы распущенные. И вот пограничник этот листает его паспорт, показывает фото, где он бородатый и говорит: «This is a real man! (вот это настоящий мужик)». Листает на фото в паспорте: «But this is *cking woman! (но это же женщина!)». И в смех! А потом пожелал нам счастливого пути»

История № «два»: про «сарафанное радио»

«В 2016 году ехали на фестиваль и на границе попали под плановую проверку. Учения или что-то такое. Короче, поляки сказали нам, что ждите, сходите в туалет там. И вот выезжает машина-рентген и начинает светить вокруг, вроде тайники как искать. Но смешно было, как реагировали на это местные тетки. Это были примерно такие звонки: «Але! Люся! Люся! Ты вот сюда в этот пункт не едь, здесь каким-то рентгеном шо-то шчупают! Иди в другой пункт, нормально пройдешь!»

История № «три»: про страну, где не нужны водительские права

«Один раз по пути на фестиваль нас остановили на польско-немецкой границе. Все посмотрели, а потом немец спросил у нас «драйвер лиценз». А мы это поняли немножко дословно, типа он лицензию от нас хочет. А у нас в стране, когда у тебя микроавтобус больше 9 мест, нужна специальная бумага — типа лицензия на перевозку. И мы поняли, что ему нужна вот эта бумага. И давай его убеждать по-английски. Диалог был примерно такой:

— Да, не, в нашей стране это не нужно!

— Как не нужно?!

— Да не, вот у нас, понимаете, если автомобиль девять и меньше мест, то «драйвер лиценз» не нужна! Можно без нее ездить!

И вот стоит так восемь человек и убеждают. И немцы начинают верить! У них просто шок: что ж это за страна такая! И тут один человек поговорил с ними по-немецки и такой: «Ребята, да они же права водительские спрашивают!»

«Пивной велосипед» в Вильнюсе

Фото: Анастасия Вереск

Вторую пачку историй нам рассказала работница турфирмы Станислава (24 года), которая очень весело путешествовала с палатками по Хорватии, Сербии и Боснии и Герцеговине.

Станислава (слева) в образе колядовщицы

Фото: Анастасия Вереск

История № «четыре»: удивительный белорусский паспорт

«Мы путешествовали автостопом, а там везде в этих странах границу можно переходить просто пешком. И вот пограничник достал мой паспорт, посмотрел, а у меня там очень много виз и штампов было, даже место заканчивалось. Так он просто стал звать всех тех, кто работал с ним и показывать им мой паспорт и визы. Целую очередь за нами собрали!»

История № «пять»: про «удачный» кемпинг

«В той же самой Хорватии мы приехали очень поздно, нашли место близко до моря: через какие-то камни спускались, нам казалось, что это дикое ущелье, такая бухточка, про которую никто не знает и где никто не был. Мы поставили палатку и, уставшие с дороги, легли спать. Утром просыпаемся: а на этом маленьком пляжике, где мы ночью были совершенно одни, нет ни капельки свободного места! То есть там люди чуть ли не на нашей палатке лежали уже, а над нами висели полотенца!»

Просыпаешься, и….!

Фото: Анастасия Вереск

Автор последней истории про Швецию захотел остаться анонимным, но все-таки поделился с нами интересным зооприключением и рассказом про удивительных белорусов.

История № «шесть»: про безбашенных шведских сов

«Год назад мы ездили в Швецию. На второй день отдыха я сидел на веранде и работал с компьютером, когда услышал снаружи ужасный шум и крики. А потом на полном ходу в стекло врезалось что-то тяжелое. Сначала я даже подумал даже, что это ботинок. Из дома выбежала жена: что-то попало в стекло прямо напротив нее. Мы собрались вокруг «предмета». И это был сыч! Маленький воробьиный сычик, который пытался охотиться днем на синиц. Они заманили его к дому и успели улететь, а сыч с размаху попал в стекло. И вот лежит это несчастное создание: лапки кверху, непонятно жив или нет. Мы перепугались, думали: «Он погиб! Что нам делать? Как помочь?» А когда стало понятно, что сычик жив, стали выхаживать: взяли свитер, закутали птичку. Сначала сыч воспринял нас нормально, мы его даже гладили, ему нравилось. Но контужен он, наверное, был хорошо. Потому что, я отлично помню, не прошло и 10 минут, как сыч проморгался и разглядел меня. У него прямо в глазах промелькнул ужас от того, куда он попал. И как бы из последних сил он стал вырываться. Потом он еще пьяной походкой прошел по веранде и, наконец, улетел восвояси»

История № «семь»: эти странные белорусы!

«На хозяина нашего домика мы произвели большое впечатление. Когда он приехал знакомиться, удивился, что во дворе нет машины. А когда мы рассказали, что добирались сюда автобусом, потом паромом, потом еще пешком, для него это было просто непостижимо: чтобы у людей отдых состоял в том, что 10 километров ты шел до нужного места. Это ему казалось просто невероятным подвигом. Вот такое впечатление оставили о Беларуси и белорусах: для него это была просто какая-то неизвестная и диковинная страна с такими вот странными людьми»

А с вами когда-нибудь происходили интересные или необычные истории во время путешествий по Европе? Делитесь с нами в комментариях!