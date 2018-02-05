АР: США начали выводить войска из Ирака 5.02.2018, 21:12

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Международная коалиция и правительство Ирака достигли согласия по выводу войск впервые за три года с начала войны против ИГ.

США начали выводить свои войска из Ирака после объявления Багдадом в прошлом году победе над террористической группировкой «Исламское государство».

Об этом 5 февраля сообщает «Гордон» со ссылкой на агентство Associated Press.

Как заявили агентству источники на американской базе в Ираке, десятки американских военных на прошлой неделе перевезли в Афганистан.

Иракские чиновники подтвердили АР, что международная коалиция и правительство Ирака достигли согласия по поводу выводу войск впервые за три года с начала войны против ИГИЛ.

Как сообщали в Пентагоне, по состоянию на конец сентября 2017 года, в Ираке находились 5262 военных.