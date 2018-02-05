Минчане разработали макет для лифта с изображением Фарного костела в Гродно 1 5.02.2018, 21:47

Дизайнер использовал литографию с рисунка известного белорусского художника Наполеона Орды.

Участники минского проекта «Арт-лифт» разработали макет с изображением гродненского Фарного костела для лифта одной из многоэтажек в Минске.

Культурно-экологический проект занимается благоустройством лифтов, используя исторические и экологические рисунки, сообщает Hrodna.life.

Разрабатывая макет, художник-оформитель Антон Янушевский использовал литографию с рисунка известного белорусского художника, пианиста, композитора Наполеона Орды «Гродно. Иезуитский монастырь и Церковь св. Франциска» (1861—1869) из фондов Национального исторического музея. На своих рисунках он передавал неповторимую живописную панораму тех мест, где путешествовал в 1840-80 годах.

Авторы проекта уверены, что лифт с таким рисунком послужит не только украшением дома, но и будет популяризировать историко-культурное наследие страны среди жителей Минска.