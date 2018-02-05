Премьер-министр Израиля стал главой минздрава 5.02.2018, 22:05

БИНЬЯМИН НЕТАНЬЯХУ

ФОТО С САЙТА EADAILY.COM

Теперь Биньямин Нетаниягу будет одновременно главой МИДа Израиля, минздрава и премьер-министром страны.

В понедельник, 5 февраля, на пленарном заседании Кнессета было утверждено назначение Биньямина Нетаниягу на должность министра здравоохранения, передает newsru.co.il.

Это решение было поддержано 46 депутатами Кнессета, 36 проголосовали против.

Нетаниягу займет этот пост вместо Яакова Лицмана, который подал в отставку более двух месяцев назад на фоне кризиса вокруг работ на железной дороге по шаббатам. Несколько недель назад Кнессет утвердил поправку к Основному закону о правительстве, позволяющую назначать заместителя министра с полномочиями министра.

В начале каденции Нетаниягу также занимал пост главы минздрава, и БАГАЦ, который рассматривал иск, поданный партией "Еш Атид", постановил, что удержание Нетаниягу нескольких министерских портфелей одновременно с должностью премьер-министра, является неконституционным.

С этого момента Биньямин Нетаниягу одновременно является главой минздрава, МИДа и правительства.