Выборы в РФ: Лотереи, колбаса и манипуляции 2 5.02.2018, 22:42

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Путин и его команда ищут способы бороться с его единственным противником на выборах - низкой явкой.

"Меньше чем через два месяца Россия проголосует и перевыберет Владимира Путина. В бюллетень могут попасть целых восемь имен, но иметь значение будет только один квадратик - путинский", - утверждает Оливер Кэрролл в британской газете Independent (перевод - inopressa.ru).

Журналист отмечает, что грядущие выборы немногим отличаются от выборов 2012 года, которые тоже были "референдумом доверия президенту Путину". Однако шесть лет назад возникло протестное движение, тогда как сейчас у Путина только один противник - апатия избирателей, говорится в статье.

"Очевидно, Кремль хочет, чтобы явка составила не менее 70% - именно столько избирателей приняло участие в первых для Путина выборах", - уверен журналист. А поданных за Путина голосов должно быть больше 64% - показателя, полученного в 2012 году при явке 65%.

"Кремль отрицает, что установлена цель 70/70 (соответствующая явке и конечному проценту голосов, поданных за Путина), хотя это почти подтвердил губернатор Алтайского края Александр Карлин, выступление которого тайно записали во время совещания", - указывает журналист. "Председатель избирательной комиссии может сказать, что цифры 70/70 не существует, но это можно игнорировать, - сказал Карлин, согласно этой записи. - Никто для нас не отменил эти пороги, это факт... Никаких оправданий: в вашем распоряжении есть все инструменты".

Кэрролл передает, что большинство аналитиков, опрошенных газетой, сказали, что явка в 70% маловероятна, так как на парламентских выборах в прошлом году проголосовало менее половины избирателей. "Хотя в президентских выборах всегда участвует больше людей, у скачков такого порядка прецедентов не было", - поясняет журналист.

"Даже для 60-процентной явки понадобилось бы несколько искусственных вмешательств, по словам Григория Мельконьянца, сопредседателя наблюдающей за выборами организации "Голос", - говорится в статье. - С этой целью Кремль уже начал разбираться с техническими деталями. День голосования перенесли на 18 марта, чтобы он совпал с годовщиной аннексии Крыма. Агитация началась сразу после объявления даты выборов 18 декабря - на несколько недель раньше обычного. Также в день выборов вероятны местные референдумы, на которых избирателей попросят рассмотреть грядущие инфраструктурные проекты".

"В сам день голосования избирателям, вероятно, предложат всякого рода скидки, лотереи, забавы и продажу колбасы по сниженной цене. Такие заигрывания, традиционные для российских избирательных кампаний, могут добавить к явке от 5% до 10%", - утверждает Кэрролл.

Журналист передает, что, по мнению преподавателя сравнительной политологии в Европейском университете Санкт-Петербурга Григория Голосова, для более существенного повышения явки понадобится прямое вмешательство - давление на бюджетников. Голосов полагает также, что возможны случаи подлога бюллетеней.