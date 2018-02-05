Видеофакт: В Хойникском районе произошла массовая гибель рыбы 1 5.02.2018, 22:50

Мор рыбы произошел в пруду, расположенном вблизи молочно-товарной фермы.

Сотрудники Мозырской межрайонной инспекции охраны животного и растительного мира зафиксировали факт массовой гибели рыбы в пруду, расположенном вблизи животноводческой фермы. Всего погибло 6 тысяч карасей, сообщает телеканал «Мозырь».

На данный момент правоохранительные органы проводят проверку. Взяты пробы воды. Стоимость погибшей рыбы и вред, причиненный окружающей среде, в сумме составили почти 150 тысяч белорусских рублей.