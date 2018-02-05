Витебский облисполком потратит 7000 рублей на обслуживание кондиционеров 1 5.02.2018, 22:57

Эти работы будут оплачивать из средств бюджета Витебской области.

Витебский облисполком объявил тендер на техническое обслуживание и ремонт бытовых систем вентиляции и кондиционирования ориентировочной стоимостью 7000 рублей, сообщают «Народные новости Витебска».

Этот тендер предусматривает работы в течение 2018 года по проверке и техническому обслуживанию вентиляторов, электродвигателей, релейных систем узлов управления, теплообменных установок, воздушных клапанов, фильтров и других устройств систем кондиционирования.

Эти работы будут оплачивать из средств бюджета Витебской области. В 2017 году обслуживание систем вентиляции и кондиционирования облисполкома обошлось бюджету в 6631 рубль 94 копейки.