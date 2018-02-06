Арестовали правившего 30 лет экс-президента 4 6.02.2018, 7:33

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Момун Абдул Гаюм

Фото: EPA / UPG

Бывший глава Мальдив задержан в своей резиденции вместе с зятем.

Полиция Мальдивских Островов арестовала бывшего президента Момуна Гаюма. Об этом сообщил его представитель Абдул Алейма, передает Reuters.

В сообщении сказано, что это случилось спустя несколько часов после того, как его единокровный брат и действующий президент Абдулла Ямин объявил в понедельник чрезвычайное положение на 15 дней в связи политическим кризисом из-за судебного разбирательства.

Отмечается, что бывший глава государства, руководивший страной на протяжении 30 лет до 2008 года, был задержан в своей резиденции вместе с зятем.

Его брат Абдулла Ямин ведет активную борьбу с Верховным судом Мальдив, отказываясь освободить из-под стражи местных оппозиционных лидеров, в числе которых и сын Момуна Гаюма - Фариш Гаюм.

Полиция Мальдивских островов, вскоре после объявления в стране чрезвычайного положения, арестовала двух судей Верховного суда страны, в частности, его председателя Абдулу Саида.

Другим задержанным для "дальнейшего расследования" стал судья Али Хеймед. Никаких подробностей относительно выдвинутых обвинений судьям в полиции не сообщили.

4 февраля правительственная армия окружила здание парламента в Мале. Были арестованы двое оппозиционных депутатов вскоре после того, как парламенту было предложено отстранить и отправить в отставку генерального прокурора и министра обороны страны.