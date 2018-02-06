Биткоин начал стоить меньше $7 тысяч 3 6.02.2018, 7:41

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Эксперты ожидают дальнейшего снижения курса криптовалюты.

Курс биткоина в понедельник упал более чем на 15%, показав минимальный результат в течение последних трех месяцев, свидетельствует данные биржи CoinDesk. По данным на 02:40, биткоин торговался на уровне $6920,32. Таким образом криптовалюта потеряла за день более $1200 (минус 15,4%).

Reuters отмечает, что биткоин падает уже шестую торговую сессию подряд. Криптовалюта, которая за прошлый год подорожала на 1300% и достигла примерно $20 тыс. в декабре, в 2018 году к настоящему моменту потеряла уже более половины этой стоимости, замечает Reuters.

Агентство отмечает, что криптовалюта продолжает дешеветь на фоне целого комплекса обстоятельств, начиная от регулирования на глобальном уровне до запрета на использование кредитных карт для покупки биткоинов британскими и американскими банками.

«Мы предполагаем, что снижение продолжится, пробив следующую отметку в $5000 за монету», — приводит Reuters слова Майлза Икерса, главного рыночного аналитика Centtrip.