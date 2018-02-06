Милиция сломала мужчине ребро за отсутствие фликера 20 6.02.2018, 7:47

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Житель Гомельщины до сих пор находится на больничном.

Шел домой, а оказался избитым в отделении милиции. И все из-за отсутствия фликеров. Подобный сценарий развертывания событий – уже второй на Гомельщине, о котором стало известно с начала года. Мужчина до сих пор находится на больничном со сломанным милиционерами ребром, сообщает «Белсат».

«Они написали, что в результате применения физической силы у них получилось надеть на меня наручники и всадить в служебный автомобиль. Это обман, потому что здесь наручники они мне не надевали, мы поехали, все нормально было, а уже около милиции, РОВД, они стали меня бить, душить, и там одели», – вспоминает пережитое пострадавший Виктор Артюх.

Это – не единственное расхождение в милицейском рапорте

Доказать, что не сопротивлялся, у мужчины тоже не получилось. В тот вечер Виктор почти дошел домой, когда на придворовой территории его остановила патрульно-постовая служба.

«Ко мне подъехала машина милиции. И спросила: где ваш фликер? Я ответил – нет. Они спросили: а где ваш паспорт?», – рассказывает Виктор.

Паспорта с собой у мужчины не оказалось

Когда милиционеры отказались пойти к нему домой, Виктор позвонил жене и попросил принести документ.

«Я даже не поверила, что моего мужа может остановить милиция. Я спросила: «Ты что, шутишь»? Он попросил сотрудника милиции подтвердить. Тот ответил: «Что, в телефоне видно, что я милиция?» Я уже это слышала, быстро оделась и пришла. Идти меньше 100 метров, мне кажется, принесла паспорт, протянула его сотрудникам милиции, они мне сказали, идите, не мешайте. Паспорт смотреть не стали, хотя запрашвали удостоверение личности», – отметила Марина Артюх.

Работники патрульно-постовой службы – Дмитрий Литвинович и Валерий Кузьков – затолкали мужчину в машину и увезли в РОВД. Марина, сопровождать мужа которой не разрешили, приехала в отделение самостоятельно.

Не первый случай

Месяц назад из-за отсутствия фликера жестко задержали жителя Хойников Алексея Шестерика. Мужчину, который заступился за незнакомца перед сотрудниками милиции, избили на глазах у его же детей. На днях же стало известно и о насильственном случае в Минске. Актрису Светлану Соколовскую и ее друзей силовики избили в новогоднюю ночь.

Что же порождает милицейское насилие?

«Сейчас милиция рассматривается как опора существующей власти, причем как такая силовая опора, и поэтому не придается такого большого внимания, чтобы они действовали по закону», – уверен правозащитник Виктор Одиноченко.

Что касается Виктора Артюха, он надеется на правосудие высших органов. С результатами экспертизы – зафиксированными гематомами, царапинами и переломом ребер – мужчина обратился Следственный комитет.