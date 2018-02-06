Молдова и Румыния создают совместный батальон 6.02.2018, 7:57

Достигнуто соглашение на уровне министров обороны двух стран.

Об этом в столице Молдовы говорили министр обороны Молдовы Еуджен Стурза и румынский коллега Михай Фифор, передает "Укринформ".

"Мы обсуждали этот вопрос (создание совместного батальона – ред.) и во время визита в Бухарест моего коллеги Еуджен Стурзы, и сегодня. Достигли принципиального согласия о создании такой структуры по примеру совместного батальона "Тиса", в котором принимают участие военнослужащие Румынии, Сербии и Венгрии. Военным экспертам наших стран предстоит разработать конкретный план его создания и функционирования", - сообщил глава оборонного ведомства Румынии во время брифинга в Кишиневе.

Фифор назвал сотрудничество между армиями двух стран замечательной, отметив, что сотрудничество между Молдовой и Румынией в оборонной сфере будет углубляться не только участием в совместных военных учениях, но и оказанием практической помощи в модернизации и укреплении обороноспособности вооруженных сил Молдовы.

Стурза, в свою очередь, дал высокую оценку вклада румынских партнеров в создании стратегического законодательной базы в сфере обороны, особо выделив профессиональную подготовку около 800 молдавских военнослужащих в профильных учреждениях Румынии.

Стурза также особо отметил участие представителей Национальной армии и правительства Румынии в утилизации складов с пестицидами на всей территории Молдовы. Румыния выделила на эти цели около 850 тыс. евро.

Главы оборонных ведомств двух стран договорились о расширении и углублении военно-стратегического партнерства между двумя странами.

Напомним, бывший румынский президент Траян Бэсеску, получивший молдовское гражданство, предпримет вторую попытку объединения Румынии и Молдовы. Он пообещал подать соответствующий проект в парламент.

В 2005 году Бэсеску уже планировал объединить Молдову и Румынию до того, как последняя вступит в ЕС. Официально вступление произошло в полночь на 1 января 2007 года, однако объединения не последовало.