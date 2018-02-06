Михаил Горбачев: В «Нафтане» за победу над «Витебском» получили по $2,5 тысячи премиальных 6.02.2018, 7:52

Михаил Горбачев

Фото: fcbate.by

Защитник «Нафтана» рассказал о лучших временах в клубе.

Защитник Михаил Горбачев, выступавший за «Нафтан» на протяжении 8 сезонов, рассказал tribuna.com о золотых временах в клубе.

– Когда были золотые времена «Нафтана»?

– При Ковалевиче. Генеральным директором завода был Вячеслав Викторович Якушев. Этот человек знал по именам всех футболистов, встречался с нами. Иногда даже сейчас, когда видимся с ним, здороваемся, разговариваем. Якушев часто приходил на наши домашние матчи и даже бывал на выездных. У него была своя точка зрения на футбол, но он с ней никогда не вмешивался в работу тренера. Говорил нам: «Я хочу, чтобы вы играли так и так, но только тренер решит, как вам нужно действовать на поле». Хороший мужик. С финансированием проблем никаких не было. Команда было очень сильная. В 2009-м мы завоевали Кубок и заняли четвертое место в чемпионате. Это пока лучший результат в истории клуба.

– За что были самые щедрые премиальные в чемпионате?

– Был интересный момент. В гостях играли северное дерби с «Витебском». Для «Нафтана» это были очень принципиальные матчи. Я потом сам этим чувством проникся. Мы сидели в раздевалке, переодевались, к нам зашел Подлипский, и наш капитан Леша Белоусов у него спрашивает: «Данилыч, какие будут премиальные?» Чтобы понимали, в те времена за победу на человека давали по тысяче долларов. После этого, по инициативе Ковалевича, все деньги складывались в общий «котел», и каждый получал определенную сумму на усмотрение тренера. Игрок основы имел приблизительно 75 процентов, а те, кто не попал в заявку, – 15-20 процентов Никто в обиде не был. Так вот, Подлипский тогда постоял, подумал и произнес: «За победу – 2,5 тысячи!» Потом вышел, вернулся и говорит: «Ой, а что это я такое сказал?» Видимо, хотел сказать полторы, но получилось 2,5 тысячи. Мы тот матч выиграли, дважды забив в меньшинстве, и Подлипскому пришлось сдержать слово. Но все заплатил – проблем не было. Хорошие деньги платили не так долго. Наверное, три года – с 2009-го по 2011-й. Затем был финансовый кризис, зарплаты и премиальные значительно уменьшились.