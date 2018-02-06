Психологи назвали восемь черт действительно сильной личности 5 6.02.2018, 8:15

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Яркий и уверенный в себе человек обладает рядом свойств.

Сильную личность окружающие обычно немного побаиваются. В мире, полном опасностей и страхов, люди стараются быть незаметными и сливаться с толпой – именно поэтому яркий и уверенный человек сразу же заметен. Психологи назвали восемь черт действительно сильной личности, которые каждый может поискать у себя, пишет flytothesky.ru.

1. Вы не впускаете людей в свою жизнь

Понимая, насколько непостоянными могут быть люди, вы очень осторожны с теми, кого впускаете в свою жизнь. Ваша основная философия дружбы: лучше оставаться в одиночестве, чем быть окруженным фальшивыми друзьями. Именно поэтому у вас очень ограниченный круг доверенных лиц, с которыми вы общаетесь и вполне этим довольствуетесь. Качество для вас превыше всего в этом вопросе, а количество – это просто пустая трата времени.

2. Вы не жаждете внимания

Вы не тот человек, которому необходимо внимание. На самом деле, вы не очень понимаете, почему люди так к нему стремятся. Тем не менее, ваша личность настолько притягательна, что вас нельзя не заметить, но вам это попросту не нужно. Это не вы, а люди вокруг вас хотят, чтобы вы присутствовали в их жизни.

3. Вам не нужно ничьё одобрение

Иногда люди идут против своих принципов только ради получения общественного признания и одобрения. Но только не вы! Вы делаете то, что хотите, и вас не интересует чужое мнение. Вы принимаете решения и действуете в соответствии с вашей мотивацией и поставленными целями, а не потому, что это может понравиться окружающим.

4. Вы не выносите невежества, идиотизма и бесчувственности

Вы предпочитаете собирать информацию и обдумывать её. Вы не спешите с любыми решениями, потому что вам всегда нравится анализировать последствия ваших действий на вас и окружающий мир. Однако этими качествами обладают далеко не все. Вы совершенно не понимаете тех, кто не умеет добывать информацию в современном мире, а также вы не выносите любые проявления бесчувственности, невнимательности и откровенного невежества.

5. Вы терпеть не можете пустую светскую болтовню

Вы просто ненавидите это. Зачем говорить о глупых вещах, когда есть так много полезных и интересных тем для обсуждения? Вам сложно понять и принять поверхностность людей и их нежелание развиваться, когда возможности для роста находятся буквально на каждом шагу.

6. Вы хороший слушатель

Люди хотят быть услышанными и понятными – и вы для них прекрасный вариант. Вы отлично знаете, что чем внимательнее вы выслушиваете людей, тем больше вы их к себе располагаете. Однако вы также знаете, что большинству из них просто очень нравится на всё жаловаться.

7. Вы не ищете ни отговорок, ни оправданий

Мало того, что вы сами никогда не придумываете никаких отговорок, но вы совершенно ненавидите ситуации, когда кому-то приходится из всех сил оправдываться, чтобы себя выгородить. Вы терпеть не можете слушать, как люди сетуют на то, что у них не получается управлять своим временем, и возлагают вину на внешние факторы. Если вы поставили себе цель, то нет такого препятствия, способного остановить вас, и вы знаете, что это не делает вас особенным. Любой человек способен достичь желаемого – вопрос в том, действительно ли он этого хочет?

8. У вас нет страхов

Хотя, неправильно: у всех нас есть свои страхи, но вы знаете, как их преодолевать и управлять своими эмоциями. Вы готовы смотреть страхам в глаза, использовать их в своих интересах и бороться с тем, что пытается остановить и удержать вас.