Экономист: Внутренние риски для рубля сейчас актуальнее внешних 6.02.2018, 8:26

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Тот факт, что по итогам 2018 года белорусский рубль ослабеет, не вызывает сомнений.

Жанна Кулакова, финансовый консультант компании «ТелеТрейдБел», объяснила kp.by, что происходило с валютами на прошлой неделе, и озвучила прогноз на следующую:

- За последнюю неделю курс белорусского рубля не претерпел существенных изменений. Стоимость валютной корзины снизилась на символических 0,2%. При этом курс евро вырос на 0,4%, до 2,4665, курс российского рубля снизился на 0,6%, до 3,5005, а курс доллара не изменился вообще.

Те незначительные перестановки, которые все же произошли, связаны в основном с внешними факторами. Снижение курса российского рубля стало следствием ослабления российского рубля в России, а рост евро на фоне стабильного доллара обусловлен динамикой пары евро/доллар на международном рынке. Вопреки фундаментальным факторам европейская валюта продолжает расти, а американская - падать. В долгосрочной перспективе эта тенденция, скорее всего, продолжится, поскольку ЕЦБ в конце концов все же повысит ставки. А вот в ближайшем будущем может произойти так называемая рыночная коррекция: доллар укрепится, а евро ослабеет. На белорусском рынке это приведет к росту курса американской валюты и снижению курса европейской валюты.

На российском валютном рынке сохраняется стабильная ситуация, благодаря чему внешнее давление на курс белорусского рубля практически отсутствует. Есть шанс, что в ближайшее время здесь ничего кардинально не изменится, хотя геополитические риски для российского рубля сохраняются.

В этом году внутренние риски для белорусского рубля более актуальны, чем внешние. Cнижение процентных ставок, подорожание импорта увеличивают внутренний спрос на иностранную валюту и сокращают ее предложение. Кроме того, на внутренний рынок может лечь значительная часть валютных платежей по госдолгу - если исходить из закона о республиканском бюджете на 2018 год, речь идет о сумме около 1 млрд. долларов. Тот факт, что по итогам 2018 года белорусский рубль ослабеет, не вызывает сомнений.