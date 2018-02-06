4-летний вундеркинд из Белыничей решает сложные задачи по математике 5 6.02.2018, 8:40

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Способности к математике у мальчика проявились уже в полуторагодовалом возрасте.

Матвею Лапицкому всего 4 года и он посещает детский сад № 7 г.Белыничи, сообщает «Могилевский регион».

Способности к математике у мальчика проявились уже в полуторагодовалом возрасте. По словам родителей, в два года, когда многие дети еще только начинают говорить, Матвей с легкостью считал до ста и обратно до единицы. Одно из любимых занятий – называть номера проезжающих автомобилей. Более того, мальчику уже знакомы такие понятия как, трапеция, шестиугольник.

Недавно четырехлетний Матвей освоил таблицу умножения и теперь с легкостью решает задачи из учебника старшей сестры-третьеклассницы. Сейчас родители занимаются со своим вундеркиндом чтением, Матвей уже умеет читать по слогам небольшие сказки.