Конгресс США решил опубликовать секретный меморандум демократов 6.02.2018, 8:43

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Окончательное решение о рассекречивании документа примет Белый дом.

Члены комитета Палаты представителей по делам разведки Конгресса США проголосовали за обнародование секретного меморандума, подготовленного экспертами Демократической партии, в котором оспариваются утверждения экспертов Республиканской партии о том, что ФБР получило ордер на прослушивание сотрудника предвыборного штаба Дональда Трампа не на совсем законных основаниях, сообщает svoboda.org.

Этот документ является ответом на меморандум главы комитета республиканца Девина Нуньеса, преданный гласности 2 февраля. В нем утверждается, что ФБР, запрашивая ордер на прослушивание разговоров Картера Пейджа, бывшего советника кандидата в президенты Дональда Трампа, не сообщило суду о том, что главные основания для подозрений в отношении Пейджа были почерпнуты из досье, подготовленного бывшим сотрудником британской разведки Кристофером Стилом по заказу Национального комитета Демократической партии. Иными словами, информация, собранная из неизвестных источников, использовавшаяся оппонентами Дональда Трампа, стала основанием для выдачи ордера на прослушивание линий связи американского гражданина. Как утверждают республиканцы, судьи, выдавшие ордер, не были осведомлены об этом.

В меморандуме демократов, по словам сотрудников Конгресса, приводятся дополнительные сведения о деталях запроса ФБР на проведение прослушивания и говорится, что суду было известно, что часть данных ФБР была получена из источников, действующими из политических соображений.

Эдам Шифф, глава демократов в комитет по делам разведки, обвиняет своих коллег-республиканцев в том, что они, атакуя ФБР, намекая на его необъективность, пытаются подорвать деятельность специального прокурора Роберта Мюллера, который ведет расследование российского вмешательства в американский избирательный процесс и возможных связей людей из окружения кандидата Дональда Трампа с представителями России.

Окончательное решение о рассекречивании меморандума демократов должен принять Белый дом.