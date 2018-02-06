В Канаде официально уравняют зарплаты мужчин и женщин 2 6.02.2018, 8:58

Джастин Трюдо

Премьер Канады поставил такую цель, выступая на Всемирном экономическом форуме в Давосе.

Канада работает над законодательством, что позволит уравнять зарплаты мужчин и женщин.

Об этом в эфире радио СВС заявил премьер-министр Канады Джастин Трюдо (перевод – telegraf.com.ua).

«Мы упорно работаем над тем, чтобы сделать это должным образом, понимая, что внезапно достичь необходимого мановением волшебной палочки не удастся. Уравнение зарплат – это часть более широкого процесса, но мы движемся к этому», - сказал Трюдо.

Однако он подчеркнул, что решить эту проблему только повысив заработные платы женщинам невозможно.

«Равенство зарплат – широкий, важный и очень сложный вопрос. Он никогда не бывает таким простым, ведь двое человек: мужчина и женщина выполняют одинаковую работу и при этом женщина зарабатывает меньше. Есть и такие примеры, но обычно речь идет о подобных, но не одинаковых, типах работ. Однако больше женщин выполняет их, что приводит к тому, в среднем они зарабатывают меньше», - пояснил глава правительства Канады.

Напомним: именно достижения гендерного равенства в мире Джастин Трюдо сделал ключевой темой своего участия во Всемирном экономическом форуме в Давосе в прошлом месяце. Выравнивание заработных плат мужчин и женщин было одним из его предвыборных обещаний, которое должно быть выполнено в 2018 году.