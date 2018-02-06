Программист разгадал головоломку и получил $50 тысяч биткоинами 6.02.2018, 9:05

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Художница нарисовала картину, в которой зашифровала секретный код биткоин-кошелька.

В 2015 году художница Роб Майерс нарисовала картину-головоломку, в которой зашифровала секретный код биткоин-кошелька. Она положила туда только 4,87 биткоина, но к началу февраля 2018 года эта сумма стала равна примерно 50 тысячам долларов. Только через три года задачу решили, а деньги с кошелька перевели на другой счет, пишет Tjournal.

Как рассказала Майерс, она не планировала создавать головоломку, которую будут решать так долго. По ее мнению, интерес к картине среди биткоин-сообщества вырос после того, как в начале 2017 года курс начал стремительно идти вверх.

Первое время программисты и энтузиасты собирались на форуме Bitcointalk и пытались хотя бы коллективно решить задачу. Сейчас там около 74 страниц комментариев с различными вариантами, большинство из которых пришлись на последние два года. До этого биткоин стоил слишком дешево и интерес к головоломке быстро угас.

1 февраля 2018 года Майерс увидела, что кто-то перевел деньги с ее биткоин-кошелька. Она знала только название счета — 1FLAMEN6. По ее словам, она совсем не расстроена из-за этого и рада, что кому-то все-таки удалось справиться с головоломкой.

Издание Motherboard связалось с 1FLAMEN6: он 30-летний программист, который не раскрыл свое имя, потому что в его стране «небезопасно владеть биткоинами». Вместе с женой он любит решать задачи, связанные с криптовалютой: к примеру, они нашли на изображении отсылку к произведению Уильяма Шекспира «Феникс и голубка», оставленную Майерс.

Автор картины и 1FLAMEN6 кратко пересказали, как решалась головоломка с картиной и биткоин-кошельком.

На картинке закодирована строка двоичного кода, символы которой соответствуют одному из огоньков в пламени по краям холста. Цвет и форма каждого определяли кусок из четырех символов, которые дополнял код, спрятанный в лентах в каждом из углов. Затем программист использовал рукописную программу на Java, которая перевела цепочку нулей и единиц в код биткоин-кошелька.

По словам программиста, он не мог рассмотреть языки пламени, пока один из участников биткоин-форума не переслал ему картину в 4K-разрешении. Он распечатал рисунок в большом разрешении и повесил около зеркала, потому что хотел найти разгадку в отражении. «Это было, правда, смешно, но совсем не помогло», — добавил 1FLAMEN6.