Григорий Костусев: Подготовка к празднованию 100-летия БНР идет по плану 2 6.02.2018, 9:15

ГРИГОРИЙ КОСТУСЕВ

ФОТО: RACYJA.COM

Оргкомитет по празднованию юбилея независимости провел переговоры с Радой БНР.

В Минске состоялось очередное заседание оргкомитета по поводу празднования 100-летия провозглашения независимости Белорусской Народной Республики.

По словам сопредседателя оргкомитета, руководителя Партии БНФ Григория Костусева, были подведены предварительные итоги работы, приняты некоторые решения и планы дальнейшей деятельности, сообщает «Радыё Рацыя».

Решено разработать календарный план мероприятий и вывесить его в офисах партий и общественных организаций, представители которых входят в оргкомитет.

По словам Григория Костусева, в ближайшее время состоится ряд подготовительных мероприятий.

«Уже начали делать «Селфи независимости». Принято решение по проведению голосования по историческим деятелям БНР в социальных сетях через интернет. Утвержден логотип. Утверждено решение по формированию дружины на проведение мероприятий 25 марта. Я доложил о переговорах с Радой БНР. Велась беседа с Наумчиком. Мы выясняли ситуацию, есть ли такое решение кого-то из представителей Рады БНР по приезду сюда в Беларусь. Такого решения в Раде БНР нет. Но Рада БНР подтвердила, что у них есть план своих действий.

Также оргкомитет решил, чтобы некоторые его участники записались на прием к руководству Мингорисполкома. Это запланировано на 7 февраля. На следующий день должна состояться пресс-конференция, на которой будут озвучены результаты переговоров с властями, или констатировано их отсутствие», - рассказал Григорий Костусев.