Гомельчанка: Во время СССР покупали косметику у польских студентов 2 6.02.2018, 9:52

Белоруски рассказывают о том, как удавалось победить дефицит в советское время.

Героиню репортажа tut.by зовут Лариса, и вот что она рассказала о себе:

— Мне 60 лет, сейчас я на пенсии, а в прошлом работала преподавателем. Живу в Гомеле. Можно сказать, что я — коренной житель: сама родом с Гомельщины, родилась и первые месяцы жизни провела в Лоеве.

У меня двое детей. Старшему сыну 35 лет, а дочери недавно исполнилось 18. Зачем я это говорю? А для того, чтобы объяснить наличие серьезного стимула борьбы с увяданием или, как сказала однажды моя подруга-косметолог, «обрушением внешнего фасада». Уж очень не хочется, чтобы у дочери спрашивали, указывая на меня: «Это твоя бабушка?» Приняв решение родить практически в 42 года (это был подарок мужу на 20-летие брака), знала, что не будет легко.

«Гомельский вокзал. Провожаю дочь-студентку БГУ на учебу. Мне 59 лет» — пишет об этом фото Лариса. Фото из личного архива героини

Первой красавицей я себя никогда не считала, да и вообще старалась не сравнивать себя с другими. В университетские времена ухаживала за собой, как и все. Единственное, что у студентов БГУ в этом плане возможности были чуть шире, чем у многих других. Дело в том, что с нами учились поляки, которые по приезде с каникул приторговывали заграничной косметикой. Особенно мне запомнились пакеты с рекламой разных брендов, которых у нас тогда никто не видел.

Ларисе 17 лет, она первокурсница БГУ. Снимок сделан в Алуште. Фото из личного архива героини

С мужем познакомилась будучи студенткой филфака: снимали с девочкой комнату, и однажды хозяйка, уезжая на Новый год, разрешила нам позвать друзей. Пригласили в гости студентов-физиков (знакомых моей подружки), среди них и был мой будущий муж. Он признается, что влюбился в меня с первого взгляда. Расписались мы сразу после того, как я получила диплом — 30 июня.

Здесь Ларисе 22 года: она только что окончила вуз и вышла замуж. Снимок сделан в лесу под Буда-Кошелево. Фото из личного архива героини

Уже позже его выбрали депутатом в Верховный Совет СССР, а после распада страны он, кроме основной работы в сфере науки, также занимался политикой. Естественно, постоянно был в разъездах, но это не становилось для меня причиной «расслабиться» по отношению к своему внешнему виду. Следила за собой всегда, а когда появилась дочь, нашла дополнительные стимулы. Во-первых, показывать ей на своем примере, какой должна быть женщина, а во-вторых, не давать повода другим задавать ей вопросы о моем возрасте.

Ларисе 33 года. Снимок из Ялты. Муж уже стал депутатом Верховного Совета СССР. Фото из личного архива героини

По специальности я учитель русского языка, но в одно время работу пришлось бросить, чтобы проводить больше времени с сыном — у него обнаружили серьезные проблемы со здоровьем. Но и в это время ухаживать за собой я не переставала. Роды (и первые, и вторые) переносила относительно легко — никаких серьезных изменений во внешности, как у некоторых женщин, у меня не было.

Теперь буду хвастаться! Волосы у меня хорошие. Никогда вынужденно не носила короткую стрижку. Специальных шампуней и средств по уходу за волосами не покупала. С далеких советских времен помню средство «Селена» для мытья головы и тела и бальзам «Ревивор» — они и были основными для большинства женщин.

Если встречались импортные средства, то это всегда было шиком. Например, болгарские духи «Сигнатюр», латвийские «Дзинтарс». А вот польский парфюм «Пани Валевска» и дезодорант «Кветка» — обычный набор советской женщины.

Фото из Киева. «Была влюблена в это город и очень хотела поделиться этой любовью с дочерью. Мне 55», — пишет Лариса. Фото из личного архива героини (снимала дочь)

Мне регулярно перепадали в виде подарков от мамы и мужа очень редкие для советских женщин французские духи, а иногда даже немецкие или американские. Отец был секретарем райкома партии, поэтому, чего таить, была возможность «достать» то, чего не было у других. Я, конечно, не перебирала — мне нравилось все, и каких-то приоритетов не было, тем более, что многим выбирать было не из чего. Хорошо помню ленинградскую тушь, которую перед использованием необходимо было смочить водой.

За кожей лица начала регулярно ухаживать где-то после 25 лет, когда появились первые мимические морщины в уголках глаз. Мне повезло, потому что муж и родители дарили крема, эмульсии, молочко и другие средства заграничных брендов. Если чего-то не хватало, покупала отечественные средства по уходу за собой. Конечно, качество приобретаемой косметики во многом зависело от материального положения семьи. Когда появлялись свободные деньги, можно было позволить себе продукцию дорогих заграничных брендов, когда приходилось «затянуть пояса» — покупала средства белорусских производителей. Последние, к слову, обычно не разочаровывали.

Гомельский парк и, по словам Ларисы, незнакомый, но очень приятный лохматый друг. Здесь женщине 56 лет. Фото из личного архива героини

В 90-е на нашем косметическом рынке появились продукты из Индии: крема, духи, «декоративка». Они, конечно, не прошли мимо меня. Многими пользовалась очень долго, а с некоторыми не расстаюсь и сейчас. Вообще, после развала СССР мелкая коммерция привнесла много нового на наш рынок. Но если раньше была проблема с тем, чтобы что-то «достать», то сейчас не всегда можно себе что-то «позволить». С другой стороны, я никогда не была завистливым человеком, и если какую-то вещь купить не могла, не убивалась по этому поводу.