В Конгрессе США предложили защитить журналистов 6.02.2018, 9:58

Конгрессмены готовят поправки в федеральные законы.

В Палате представителей Конгресса США внесен законопроект, цель которого сделать некоторые виды нападений на журналистов федеральным преступлением, сообщает «Голос Америки».

Авторами законопроекта является конгрессмен-демократ Эрик Сволвелл, а также более десяти его однопартийцев. Пока неизвестно, поддержат ли законопроект конгрессмены от Республиканской партии.

Согласно законопроекту «О защите журналистов» (The Journalist Protection Act): преднамеренное причинение телесных повреждений журналисту, освещающему торговые отношения между штатами или внешнюю торговлю США, а также запугивание журналиста, станет федеральным преступлением. Об этом говорится в заявлении, распространенном офисом конгрессмена Сволвелла.

Законопроект поддержали такие организации, как Communications Workers of America (CWA) и News Media for Open Government. Ряд новостийных и журналистских объединений работают над тем, чтобы законы, принципы и нормы сохраняли и защищали свободу прессы.

«Сейчас опасное время, чтобы быть журналистом», - заявил Берни Лунцер, президент The News Guild, подразделения CWA. «В прошлом году по меньшей мере 44 журналиста подверглись физическому нападению в США, сохраняется и агрессивная риторика, которая демонизирует журналистов. Законопроект о защите журналистов заслуживает поддержки всех, кто считает, что наша демократия зависит от свободной и активной прессы», цитирует заявление слова президент The News Guild.