Биткоин подешевел почти до $6 тысяч 6 6.02.2018, 10:02

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Эксперты прогнозируют дальнейшее снижение курса криптовалюты.

Курс самой популярной криптовалюты — биткоина опустился почти до 6000 долларов, передают американские информагентства. Между тем, еще в декабре 2017-го биткоин стоил около 20 тысяч долларов.

В прошлом году биткоин подорожал на 1300%. Но в 2018-м он существенно теряет «вес». Эксперты считают, что на снижение биткоина влияет ряд факторов — от регулирования на глобальном уровне до запрета использовать кредитные карточки при покупке биткоинов через британские и американские банки.

Предполагается, что курс самой известной криптовалюты может опуститься ниже 5000 долларов.