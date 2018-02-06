Активист из Могилева: Есть пять шагов к «оздоровлению» судебной системы 3 6.02.2018, 10:10

Без этого Беларусь постоянно на самых низких позициях в мировых рейтингах.

Могилевский правозащитник Александр Хамратов, который в 2017 году побывал почти на полусотне различных процессов, рассказал «Могилевской весне» о том, что его больше всего не устраивает в судебной системе страны.

Международная неправительственная организация World Justice Project, которая с 2010 года оценивает соблюдение прав и законов в 113 странах мира, засвидетельствовала ухудшение положения в Беларуси. Главный провал, по мнению экспертов, связан с ухудшением прозрачности действий институтов власти, практикой правоприменения законов и гражданским правосудием. По всем этим параметрам страна откатилась минимум на девять позиций назад.

Значительная часть рейтинга составляется на основании деятельности судебной системы. Могилевский правозащитник Александр Хамратов уже несколько лет обращает внимание на нарушения и недочеты в работе судей, потому результатам мониторинга World Justice Project не удивлен. По просьбе издания «Могилевская весна» он назвал пять главных препятствий, которые мешают белорусским судам делать свою работу хорошо:

1

Рейтинг Беларуси мог бы быть ещё ниже, если бы у граждан Беларуси была бы возможность обращаться в Европейском суде по правам человека. ЕСПЧ мог бы отменить множество решений белорусских судов. Однако до тех пор, пока мы не входим в Совет Европы, возможности жаловаться в ЕСПЧ у нас не будет. Именно по этой причине Россия в рейтинге оказалась ниже Беларуси. Но зато на деле возможностей защитить свои права у россиян куда больше, чем в Беларуси и возможность получить компенсацию тоже.

2

Абсолютная зависимость судебной системы от администрации Лукашенко. Судьи назначаются Лукашенко по своему усмотрению, он также имеет право освободить судью от занимаемой должности. Все это свидетельствует об отсутствии независимости в осуществлении правосудия согласно закона.

3

Довольно часто, на мой взгляд, суды первой инстанций выносят свои решения, не соответствующие действующему законодательству. Это так называемые неправосудные решения. Их вынесение заставляет граждан тратить свое личное время и материальные средства на обжалование этих решений, при условии, что даже в случае выигрыша эти средства не компенсируются — такова практика.

4

Порочная практика двойных стандартов во всех судах Беларуси, в том числе и в Верховном суде. Абсолютно одинаковые ситуации могут разрешаться судами совершенно противоположно. В моей практике был случай, когда решение одного заместителя председателя Верховного суда противоречило решению другого заместителя этого же суда. Это я связываю только с тем, что власть прежде всего рассматривает интересы государства, а не отдельно взятого гражданина или организации. Про суды первой инстанции вообще мало хорошего я могу личнос сказать — двойные стандарты там повсюду.

5

Контроль и надзор за судебной деятельностью со стороны Министерства юстиции был упразднен указом Лукашенко. То есть отсутствует разделение властей при осуществлении и отправлении правосудия или действий, связанных с этим. Раньше жалобу на судью можно было написать в Управление юстиции, и эти жалобы рассматривались более объективно и непредвзято. Сейчас же контроль за судами осуществляется вышестоящими судами, а в вышестоящих судах стоят выходцы из районных судов, которые неохотно признают промахи своих коллег.