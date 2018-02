Европейские банки усилили контроль за счетами богатых россиян 1 6.02.2018, 10:16

Деньги тысяч состоятельных россиян могут оказаться заблокированными.

Иностранные банки cтали детально проверять счета нерезидентов и запрашивать дополнительные документы, предоставлять которые у клиента не было необходимости при открытии счета, рассказали РБК несколько зарубежных банкиров и подтвердили опрошенные юристы. В ряде случаев проведение проверок приводит к ограничению права клиента распоряжаться денежными средствами. По словам источника в швейцарском банке из топ-5, тысячи россиян могут оказаться под угрозой блокировки своих зарубежных счетов «по причине создания видимости смены налогового резидентства».

Всем обо всех

Глобальный обмен финансовой информацией в рамках единого стандарта автоматического обмена налоговой информацией (Common Reporting Standard for Automatic Exchange of Financial Account Information) ОЭСР проходит в два этапа в зависимости от юрисдикции. Первый (для стран, принимавших непосредственное участие в разработке соглашения и стандартов, таких более 100) завершился 30 сентября 2017 года. Второй этап, куда попала и Россия, завершится 30 сентября 2018 года. Обмен предполагает, что финансовые институты предоставляют информацию о финансовых счетах нерезидентов налоговому органу своей страны, а тот передает данные налоговикам присоединившихся государств.

Налоговое прошлое

В связи с запуском международного обмена информацией для борьбы с трансграничными схемами уклонения от налогов европейские банки стали обновлять сведения о клиентах, чтобы избежать репутационных рисков, говорит руководитель практики «Международное право и налоги» компании «Лемчик, Крупский и партнеры» Яна Семеняка. По ее словам, крупные банки давно находятся под пристальным вниманием контролирующих органов, так как там держат средства в том числе фигуранты «кремлевского списка», опубликованного Минфином США. Сейчас практика ужесточения требований к клиентам распространилась и на мелкие банки, где раньше могли открыть счет нерезиденту по одному паспорту, поясняет Семеняка.

По словам банкиров, есть два ключевых момента, на которые иностранные банки обращают пристальное внимание. Первый — источник происхождения денежных средств. В связи с этим банки запрашивают справки о доходах, чтобы убедиться, что заработанные клиентом средства сопоставимы с суммами, хранящимися на счете в банке. Если клиент не может предоставить документальное обоснование источника происхождения денежных средств, банки могут действовать по двум сценариям: ограничить операции на списание средств или установить повышенную комиссию за обслуживание счета.

Второй определяющий фактор при проверке иностранного банка — подтверждение налогового резидентства. Россия с 2018 года начнет получать информацию о зарубежных активах своих резидентов. Как ранее писал РБК, состоятельные россияне в 2017 году массово меняли налоговое резидентство, чтобы скрыть информацию о своих банковских счетах за рубежом от налоговых органов. Однако, по оценкам компании Smartgen, после того как Россия присоединилась к договору об автоматическом обмене налоговой информацией с многими странами в декабре прошлого года (73 государства будут предоставлять информацию о счетах российских юридических и физических лиц), европейские банки стали с особой осторожностью оценивать налоговый статус своих клиентов.

«Просто прийти в любой европейский банк с новым паспортом, который сейчас несложно приобрести во многих юрисдикциях, показать доход от сдачи недвижимости и надеяться на свою многолетнюю дружбу с банкиром уже недостаточно», — указывает финансовый директор компании Smartgen (оказывает консультационные услуги по обеспечению статуса налогового резидентства в Израиле) Дин Поллак.

В Smartgen подтвердили, что в последние два месяца к ним поступило множество обращений от состоятельных клиентов с просьбой обосновать их статус налогового резидентства в Израиле. Как правило, эти просьбы связаны с новыми, повышенными требованиями к клиентам со стороны банков Швейцарии, Великобритании, Израиля, Люксембурга и Кипра. Как пояснили в Smartgen, в числе клиентов банков этих стран появились, в частности, израильские граждане с российскими источниками происхождения капитала.

Причины блокировок

Обязанность перепроверять и обновлять информацию о нерезидентах, в том числе о россиянах, служит для кредитных организаций большой нагрузкой, рассказывает генеральный директор «КИТ Финанс Брокер» Юрий Лазаренко. «Для банков экономически невыгодно содержать потенциально проблемных клиентов», — продолжает он. Европейским банкам могут грозить штрафы за неправильное предоставление информации, если, например, клиент сначала пришел в кредитное учреждение как российский налоговый резидент, потом поменял налоговую юрисдикцию, предоставил минимум документов, а все его ежедневные платежи по-прежнему проходят в России.

В крупных швейцарских банках распространена практика запроса у клиента подтверждения декларирования активов в той юрисдикции, где он является налоговым резидентом, отмечает руководитель налоговой практики UFG Wealth Management Юрий Куликов. В частности, у российских налоговых резидентов отдельные банки стали запрашивать копии уведомлений об участии в иностранных компаниях или о контролируемых иностранных компаниях (КИК) с отметкой российского налогового органа о принятии этих документов. «Если клиент не подтверждает выполнения требований внутреннего законодательства (той юрисдикции, где он является налоговым резидентом. — РБК) или не может предоставить документы, объясняющие происхождение денежных средств, банк может заблокировать счет или попросить клиента добровольно вывести средства и прекратить сотрудничество», — говорит он.

С юридической точки зрения банки не могут самостоятельно налагать ограничения на распоряжение денежными средствами и блокировать счета. Такие ограничительные меры применяются только после решения уполномоченных органов, то есть судов или налоговых органов, поясняют юристы. На практике же, если банк не понимает, откуда средства приходят на счет физического лица или компании, а также кто их получатель, комплаенс-службы начинают пристально рассматривать такую транзакцию и запрашивать информацию у клиента, указывает Семеняка. «Это может длиться месяцы. Получается, что фактически средства оказываются заблокированными», — говорит она.

Как отмечает ведущий юрисконсульт «КСК групп» Денис Ладыгин, у банков разные требования в части подтверждения налогового резидентства, но есть общие места: подтверждение наличия права проживания в стране (паспорт или вид на жительство), подтверждение факта аренды недвижимости или владения ею, коммунальные счета, в отдельных случаях сертификат налогового резидента. Если клиент сможет все это предоставить, то его риски в части доказательства налогового резидентства минимизируются. Ладыгин добавляет, что в последнее время изменились и требования к подтверждению источника происхождения денежных средств. Сейчас клиенту иностранного банка могут задавать вопросы как о происхождении нового капитала, так и о ранее размещенных денежных средствах. «Никто не говорит, что декларации должны покрывать всю сумму счета, но совершенно точно должно быть понимание, как появился первый миллион, как приобретались декларируемые активы и как росла доходность компаний. Возможно, потребуется информация о результатах деятельности контролируемых иностранных компаний, в том числе бухгалтерская отчетность», — резюмирует юрист.