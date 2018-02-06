Родители: Почему Лукашенко не интересно, что завтрак школьника стоит в два раза больше обеда студента? 5 6.02.2018, 10:49

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архивное фото tut.by

Рейд по школьным столовым вызвал недоумение у журналистов.

В январе Александр Лукашенко озаботился величиной порций в студенческих столовых и потребовал кормить студентов дешево и качественно. Руководство вузов взяло под козырек: студенческий общепит подтянулся, а некоторые «провинившиеся» — те, где после записки Лукашенко обнаружили «характерный запах», даже закрылись на ремонт, пишет «Салідарнасць».

Пообедать в студенческой столовой сегодня можно довольно дешево и вполне сытно. Но вот про школьные столовые такое сказать сложно. Сравните сами.

Вот так выглядит комплексный обед в столовой БГПУ имени М.Танка.

Его стоимость 1 рубль 73 копейки. Туда входит суп, салат из капусты и свеклы, пюре, зразы свиные и кисель.

А вот эту фотографию прислала мама одного из учеников столичной школы.

Все та же котлета, но с макаронами и салатом оливье стоит 2 рубля 70 копеек.

Или вот еще один вариант школьного завтрака.

И тоже по ощущениям он не выглядит дороже, чем студенческий обед.

— Дешевле, чем на 2 рубля 50 копеек в школе не позавтракаешь, — рассказывает мама 8-классника Наталья Ковальчук. — Но приходится платить. Во-первых, от учителей требуют, чтобы все дети завтракали в школе, а во-вторых, как тут откажешься, если завтрак у ребенка начинается в 12 часов дня, после третьего урока. Кому-то умному ведь пришло в голову начинать уроки с 9 утра. Пока 7 уроков ребенок отсидит, уже 16 часов, а потом еще и музыкальные занятия. Понятно, что тут и позавтракаешь, и пообедаешь, и поужинать уже пора.

В итоге в месяц на завтраки и обеды ребенка в школе у Натальи уходит около 120 рублей.

— А у меня двое детей-школьников, — поясняет собеседница. — Вот и считайте, на сколько потянет питание двоих детей в школе! Это, между прочим, треть моей зарплаты! А она у меня по сегодняшним меркам не самая маленькая.

А еще детей надо одевать, водить в кружки, дома кормить чем-то, не говоря уже о других расходах.

— Вот не так давно Лукашенко велел разобраться с питанием в студенческих столовых. А почему ему тогда не интересно, что завтрак школьника стоит почти в 2 раза больше обеда студентов? — задается вопросом собеседница. — Сомневаюсь, что их кормят лучше и больше. Пусть уж тогда президент и со школами разберется, раз взял шефство над столовыми!