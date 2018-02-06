Итальянец женился на медсестре, которая спасла его жизнь 6.02.2018, 10:53

Три года назад женщина, работающая медицинской сестрой, пожертвовала возлюбленному почку.

Невероятная история любви развернулась в Италии. В Пизе сыграли свадьбу Джакомо Скинази и Чинция Стракуадани. Жениха и невесту объединило не только чувство. Три года назад женщина, работающая медицинской сестрой, пожертвовала возлюбленному почку. Ее совместимость с организмом больного оказалась 99%, пишет bigpicture.ru.

Секретарь местной еврейской общины Джакомо Скинази и медицинская сестра Чинция Стракуадани познакомились в 2013 году. Стракуадани работала процедурной медсестрой в отделении диализа городской больницы, где Скинази проходил лечение от острой почечной недостаточности. Девушка ставила ему капельницы, и хотя процедуры проводились всего лишь трижды в неделю, этих редких встреч хватило, чтобы между людьми зародилась симпатия.

«Помню, когда первый раз его увидела, заметила тревогу и сомнения в глазах. Уже тогда я хотела, чтобы с ним все было хорошо», –– рассказала в интервью Чинция.

Вскоре медсестра узнала, что медикаментозное лечение оказалось неэффективным – заинтересовавшему ее пациенту нужна была трансплантации почки, причем немедленно. Повинуясь внутреннему голосу, Скинази сдала анализы, и оказалось, что тканевая совместимость с больным составила почти 100%. Недолго думая, медсестра решилась стать донором.

Операция прошла в июле 2014 года. К этому моменту донор и репициент были уже не просто знакомыми. Между ними возникли чувства. Однако прежде чем задумываться о семье, Джакомо нужно было восстановить утраченное здоровье. Процесс оказался небыстрым, так как через год организм Скинази стал отторгать инородное тело. Однако в итоге все закончилось хорошо, и влюбленные поженились. Торжество прошло на минувших выходных.

Невеста с нежностью вспоминает тот период, когда она ухаживала за своим, теперь уже мужем, как старалась его поддержать в сложный для него период.

Подобный случай в Италии не единственный. Год назад итальянец, которому на тот момент было 52 года, расстался с собственной почкой ради своей 44-летней подруги. Это было его подарком ей на 8 марта.