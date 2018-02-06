На минских проспектах появятся выделенные полосы для общественного транспорта

На минских проспектах появятся выделенные полосы для общественного транспорта2
- 6.02.2018, 11:10
Всего потребуется оборудовать около 80 километром выделенных полос, что обойдется в $500 тысяч.
В Минске на всех проспектах появятся выделенные полосы для общественного транспорта. «Благодаря этому удастся повысить скорость движения автобусов и троллейбусов, повысить привлекательность городского транспорта для горожан, а также сэкономить средства на организацию транспортного сообщения в столице», пишет БелТА.
Создание выделенных полос сегодня анонсировал на совещании в Мингорисполкоме директор ГУ «Столичный транспорт и связь» Валерий Шкуратов. Пока планируется выделить отдельные полосы для автобусов и троллейбусов в два этапа в течение 2018 года. Председатель горисполкома Шорец уже дал соответствующее поручение.
Всего потребуется оборудовать около 80 км выделенных полос, что обойдется в миллион рублей.