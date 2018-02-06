Нефть дешевеет на фоне ситуации на мировых фондовых рынках 6.02.2018, 11:22

Brent упала в цене до 66,89 долларов за баррель.

Мировые цены на нефть во вторник, 6 февраля, продолжают демонстрировать отрицательную динамику на фоне значительного снижения на мировых фондовых рынках, свидетельствуют данные торгов, сообщает Зеркало Недели.

По состоянию на 8:35 (по Минску) стоимость апрельских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent снижалась на 1,08% - до 66,89 долларов за баррель, цена мартовских фьючерсов на нефть марки WTI опускалась на 1,09% - до 63,45 долларов за баррель.

Глобальные рынки, в том числе фондовые, переживают серьезное падение. Американские индексы закрылись в понедельник, 5 февраля, снижением на 3,8-4,6%, европейские - на 0,8-1,5%. Биржи Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) в настоящее время дешевеют в среднем на 3-5%, при этом японский Nikkei 225 - более чем на 6%. По мнению аналитиков, такое синхронное падение свидетельствует о распродаже рисковых активов.

Так, в США игроки рынка сбрасывали акции в ожидании изменений на долговом рынке страны. В пятницу, 2 февраля, Министерство труда США сообщило о росте почасовой зарплаты почти на 3% в годовом выражении. По мнению инвесторов, эти данные могут стать признаком ускоряющейся инфляции, что может привести к росту доходности гособлигаций США и увеличивает шансы на дополнительный подъем ставки Федеральной резервной системы (ФРС) в текущем году.

"Внезапно инфляция стала одним из наиболее обсуждаемых вопросов на рынках", - цитирует агентство "Рейтер" аналитиков J.P. Morgan.

Кроме того, влияние на цены на "черное золото" оказывает и тот факт, что многие нефтеперерабатывающие предприятия закрываются на период технического обслуживания, что, в свою очередь, снижает спрос на сырье.

Напомним, ранее ОПЕК приняла решение о продлении венского соглашения о сокращении уровня добычи нефти до конца 2018 года.

При этом генеральный секретарь ОПЕК Мохаммед Баркиндо выразил надежду на присоединение Египта и Туркмении к соглашению по сокращению добычи нефти членами ОПЕК и странами, не входящими в картель.

Однако Казахстан выступал за плавный выход из соглашения с ОПЕК.

Ранее страны ОПЕК договорилась о сокращении добычи нефти после года споров. С 1 января 2017 года они сократили добычу нефти на 1,2 млн баррелей в день - до 32,5 млн. При этом соглашение предполагает и участие стран, не входящих в картель. Оно рассчитано на полгода с возможностью продления еще на шесть месяцев.

Тем временем страны, не входящие в ОПЕК, договорились сократить добычу нефти на 600 тысяч баррелей в сутки. Сообщалось, что из этого количества половина приходится на Россию.