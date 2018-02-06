Посол ЕС в Украине: Вы победите, потому что нет никого сильнее вас 3 6.02.2018, 12:03

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Пять пунктов, которые позволяют с оптимизмом смотреть в будущее Украины.

"Европейская правда" опубликовала выступление посла Евросоюза в Украине Хюга Мингарелли.

Дипломат произнес речь на "вечеринке еврооптимистов" – неформальной встрече молодых депутатов Верховной Рады со всеми желающими, активистами, журналистами и неравнодушными гражданами. Эта встреча, состоявшаяся поздно вечером 5 февраля, была открытой; те, кто не попал в зал, мог увидеть ее в Facebook-трансляции. Следовательно, посол осознавал, что его слова услышат гораздо больше людей, чем сотня тех, кто были в зале.

И тем не менее, Мингарелли говорил предельно откровенно, одновременно поддерживая Украину и указывая на ее проблемы:

"То, что мне предоставили слово, стало для меня неожиданностью. И я немного волнуюсь, потому что на самом деле я сейчас - в компании тех людей, которые будут определять будущее этой страны, да еще и способны в шутливой форме изложить свои идеи. У меня таких качеств нет. Я не шутник. И я - всего лишь бюрократ, то есть я не могу определять будущее какой-либо страны.

Но я попробую рассказать вам несколько вещей, в которые я верю.

И первое, что я хочу сказать: это то, что ваша страна существенно изменилась за четыре года.

Я подчеркиваю это потому, что я почему-то до сих пор слышу, как об Украине говорят в таком тоне, будто она остается чем-то вроде России, Азербайджана или Беларуси, или похожей на какой-то другой автократический режим. Для меня ясно, что это точно не так!

Ваша страна существенно изменилась за последние четыре года, здесь нет никаких сомнений.

Эти изменения - к лучшему. И эти изменения, конечно же, стали возможны благодаря тому, что многие украинцы заплатили за это очень высокую цену. Это и тысячи тех, кто потерял жизнь, и полтора миллиона вынужденных переселенцев. И более миллиона тех, кто покинул Украину, выехав за границу. И еще это - 4,5 миллиона украинцев, ежедневно ощущающих на себе действия иностранного агрессора, который вторгся в их страну. Они не знают, будут ли у них завтра отопление, вода, электричество, лекарства для детей, если те заболеют, и тому подобное.

Я говорю это, поскольку мы должны постоянно помнить, что изменения не дались Украине даром. Люди погибли и продолжают страдать, чтобы ваша страна изменилась.

Конечно же, эти изменения связаны с событиями (на Майдане) четырехлетней давности. И конечно же, эти изменения связаны с европейским выбором вашей страны.

Но сегодня у вас появилась возможность реализовать свой европейский выбор на практике, выполнив Соглашение об ассоциации.

Это необходимо сделать не из-за юридических обязательств Украины - нет!

Мы вместе должны это сделать потому, что соглашение - мы в этом действительно уверены - нужно Украине.

Если есть желание изменить, модернизировать страну, если хочется, чтобы вы и ваши дети жили в открытом, демократическом обществе, основанном на рыночных принципах, то для нас очень важно объединить усилия.

Попробую объяснить это нестандартным путем.

Я знаю, что среди вас, в зале, есть разные люди. У кого-то есть способности художника, у кого-то - какие-то другие. Что касается меня, то единственная сфера, в которой я действительно разбираюсь - это футбол.

Ведь я был футболистом! А серым бюрократом я стал вынужденно - из-за серьезной травмы колена. Если бы не она, я не был бы евбробюрократом, а остался футболистом и, возможно, поиграл бы в "Шахтере" или в киевском "Динамо".

А раз так, то я попробую провести футбольные аналогии.

Первое, что вам нужно - это команда.

Чтобы провести реформы и сыграть в европейскую игру, вашей команде нужен сильный передний край, линия нападения. Такой передний край - это, конечно же, ваше правительство. Оно должно выходить с инициативами, подавать законопроекты, а когда те будут приняты - внедрять их в жизнь.

Помимо форвардов, вашей команде нужна средняя линия, полузащита. Это, конечно же, Верховная рада. Она должна поддерживать форвардов, то есть правительство, и одновременно - останавливать противоположную команду, когда та пытается забить вам гол.

Наглядный пример таких противников - те люди, которые пытаются провести закон "Покупай украинское, плати украинцам". Этот закон катастрофичен для вашей страны, он нанесет вред по многим направлениям. Поэтому Рада должна его остановить, должна справиться с этой проблемой и стать препятствием на пути тех консерваторов, которые пытаются сохранить старую Украины. Ту, которую вы привыкли видеть с 1992 по 2004 год.

И, наконец, вашей команде нужны защитники. Это те, кто контролирует, чтобы наиболее консервативные группы - олигархи и их приспешники - не забивали голы.

Кто они, эти защитники? Конечно же, это - украинское гражданское общество. И если у вас есть хорошая защита, то можете быть уверены: вы не проиграете.

Я очень оптимистичен в отношении будущего вашей страны.

Некоторые говорят, что я так оптимистичен потому, что слишком наивен и не совсем понимаю Украину. Но я предпочитаю думать, и даже более того - я уверен, что главная причина для оптимизма - то яркое гражданское общество, которое есть в Украине. А ваше гражданское общество - действительно самое динамичное на всем европейском континенте!

С таким гражданским обществом вы просто не сможете вернуться к автократичному режиму.

Я знаю: немало людей в вашей стране рассчитывают, что следующие выборы вернут Украину к тому состоянию, в котором она была четыре года назад. Но этого просто не может произойти! Даже если они выиграют выборы - все равно с такими людьми, как вы, с таким обществом они не забьют этот гол.

И эта причина добавляет мне оснований для оптимизма.

Да, я действительно наивен. Да, у меня действительно нет того уровня понимания Украины, который есть у вас. Но у меня есть опыт в ряде других стран, которые проходили через экономические и политические преобразования, и я могу вас заверить: такого общества, как у вас, не было ни в одной из них. Нигде больше я не видел такого уровня политического сознания у молодежи, какой вижу в вас.

А мой опыт, поверьте, основывается на немалом количестве стран, ведь так сложилось, что я чуть менее молод, чем вы.

Вторая составляющая победы - честное судейство.

Если вы намерены достичь успеха, то вам очень нужно, чтобы рефери был действительно хорошим. В футболе плохой судья - это... это катастрофа. Только с хорошим судьей у вас есть шанс на успех.

Роль рефери в реальной жизни выполняет правосудие. Итак, ваш хороший судья - это принцип верховенства права.

Коррупция есть не только у вас, она есть и в Евросоюзе. Все остальные проблемы, которые есть в Украине - есть и у нас. Отличие - в системе правосудия. Если вы обеспечите пусть не идеальний, но достаточный уровень верховенства права - это означает, что вы выиграли этот матч. Итак, если у вас достойный рефери, и вы убеждены, что он не куплен другой командой - то ваша команда реформаторов, несомненно, победит.

Я говорю о той команде реформаторов, которая у вас уже есть. А у вас есть реформаторы и в составе правительства, и в Верховной раде. И, напомню еще раз, у вас исключительное гражданское общество. А это все вместе означает, что вы не можете потерпеть поражение.

И с такой командой, вне всякого сомнения, вы выполните краткосрочные приоритеты.

А главные приоритеты Украины (в вопросах реформ) сейчас такие:

Первое - это то, что касается правосудия, справедливости.

Вам нужно двигаться дальше в установлении верховенства права. Необходимо создание антикоррупционного суда. Также приоритетом является отмена нормы о е-декларировании для антикоррупционных активистов.

Второй приоритет связан с честными выборами.

Украина должна принять новое избирательное законодательство до начала выборов.

Это - важный приоритет. Если вы войдете в избирательную кампанию с нынешним законом о выборах - это будет катастрофа.

И, конечно же, должен быть создан новый, действенный Центризбирком. Он вам нужен.

Третье – энергетика.

Очевидно, что вы должны завершить реформу сектора энергетики.

Прежде всего, она должна подтвердить тот факт, что вам не нужен российский газ. Это для вас политически важно. Кроме того, мы должны закрыть пространство для коррупции в газовом и электроэнергетическом секторах, ведь это - главные источники коррупции в вашей стране.

И еще один момент: если вы хотите сохранить роль Украины как транзитного государства после 2019 года, вам нужно продвинуться в вопросе разделения "Нафтогаза" (по требованиям третьего энергопакета. - ЕП), чтобы на рынок зашли иностранные операторы, которые будут ответственны за сохранение транзитных потоков.

Четвертое - сохранение реформ.

Вам нужно не только сохранить, но и имплементировать все те фантастические реформы, которые были приняты в последние месяцы - реформа здравоохранения, пенсионная, образовательная реформы. Их выполнение, несомненно, превратится в битву. И также вам нужно убедиться, что реструктуризация и приватизация предприятий, находящихся в собственности государства, наконец началась.

В Украине есть те, кто до сих пор продвигали эти реформы, но они не имели достаточного успеха из-за большого количества тех, кто останавливал любые изменения из-за собственных корыстных интересов. Но сейчас изменения наконец должны начаться.

Пятое - это земельная реформа.

Это та сфера, где у вашей страны есть невероятный и одновременно - нетронутий потенциал. Вы сами знаете, что ваша сельскохозяйственная земля - лучшая в Европе. И если вы сможете использовать потенциал сельского хозяйства и сельскохозяйственной переработки - это принесет вашей стране фантастический успех!

Я закончу свою долгую (и на самом деле, не такую уж и шуточную) речь упоминанием о нескольких вещах, которым вам стоит уделить внимание.

Первое - то, что в вашей стране - неприемлемый уровень социального неравенства.

Да, я уже представляю, что некоторые из вас при этих словах подумали: "этот человек, видимо, коммунист, если он говорит о какой-то социальной справедливости". Вы, конечно, можете так думать, но я действительно верю, что без какого-то минимального уровня социального единства в украинском обществе вы не сможете двигаться к демократии - по крайней мере, в том виде, как я понимаю этот термин.

И я готов это обосновать.

Если вы не хотите, чтобы слишком много людей присоединились к поддержке партий-популистов на следующих выборах, вам нужно уменьшать то огромное расслоение украинского общества, которое есть сейчас.

Вы не сможете достичь успеха в преобразовании, в модернизации государства, если подавляющее большинство граждан будут искать возможность просто выжить, и в то же время н улицах Киева будет больше Porche, Ferrari и Lamborghini, чем в Риме, в Париже или в Берлине.

Потому что тогда это не страна, тогда это - банановая республика.

А потому - не забывайте о социальном единстве.

Второй вопрос - коммуникация.

Чтобы общество восприняло реформы, порой болезненные, рядовой украинец должен понимать суть этих реформ.

А для этого вы должны уделять больше внимания коммуникации с обществом.

Это касается правительства, и это также касается и парламента.

Пожалуйста, работайте над тем, чтобы по крайней мере большая часть общества понимала, что за реформы происходят и зачем.

И третий вопрос - реинтеграция.

Пожалуйста, не делайте ничего такого, что помешало бы воссоединению Украины, что стало бы препятствием для реинтеграции людей, живущих в оккупированных частях Донецкой и Луганской областей.

А я слышу от многих людей, что ряд последних инициатив могут усложнить такую реинтеграцию. И не исправить их будет большой, действительно большой ошибкой Украины.

Итак, следите за тем, чтобы у вас сохранялась наилучшая команда, обеспечьте наличие честного рефери, и поверьте - вы не сможете проиграть. Вы не проиграете, потому что не будет никого, кто бы оказался сильнее вас".