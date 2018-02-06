Зачем чиновники отбирают детей обманом? 10 6.02.2018, 12:25

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Семье из Крупского района работник прокуратуры дала подписать пустой бланк.

Антона и Никиту забрали после того, как семью посетила с проверкой помощник прокурора района Светлана Стаховская. В стрессе мать мальчиков приняла проверку недоброжелательно. По словам женщины, работник прокуратуры дала подписать пустой бланк, сообщает «Белсат».

После этого ежедневно стали приезжать комиссии

Искали пыль под кроватями, заглядывали в холодильник, проверяли шкафы, белье, все фотографировали, снимки показывали на заседании в райисполкоме. Через неделю детей забрали. А позже в том «пустом бланке» появилось описание, от которого, как говорит Ольга, «волосы встают дыбом». За разъяснениями мы направились в прокуратуру. Светлана Стаховская комментировать не стала, но завела к начальнику.

«Прокурорский сотрудник, как и я лично, никакого отношения к тому, чтобы отбирать детей у гражданки Сушко не имели. Это решение приняла комиссия на заседании комиссии по делам несовершеннолетних Крупского районного исполнительного комитета», – объясняет прокурор Крупского района Дмитрий Макаревич.

Детский приют находится в Холопеничах

По словам жителей, он под угрозой расформирования в связи с нехваткой детей. Сейчас там около 12 воспитанников. Работников же гораздо больше. Каждый раз, когда кого-то отпускают из приюта, начинаются новые рейды.

После происшествия Ольга обратилась в областную прокуратуру, письмо «спустили» обратно в районную, в результате – вынесли предписание содержать детей не два месяца, а шесть.

«Тогда в генеральную, я ее просила, может не поедем. Ведь я боюсь, не вернем детей. Они мне сказали, будешь жаловаться, мы тебя совсем лишим родительских прав, ты их вообще не заберешь», – сквозь слезы вспоминает Ольга.

Зарплата у женщины – около Br 350. А за содержание детей нужно платить Br 410. С зарплаты удерживают 75%, остальное идет также на детей.

В местном магазине решили высказаться

«Знаете, мы все были шокированы этим. Есть семьи и хуже, которые совсем не смотрят за детьми, и детей не забирают», – обратила внимание продавщица Лилия Гребень.

Осталась у Ольги надежда только на внимание общественности.

«Конфеты детям! Вот! Беру конфеты, чтобы в приют носить детям. Яблоки, все. Вчера занесла. Надеюсь, что мне их отдадут. И сильно надеюсь. Но не хотят отдавать, но я же не алкашка. У меня всего хватает! Я детей своих люблю!».