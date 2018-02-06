Александра Саснович: Немки готовят нам сюрприз? 2 6.02.2018, 12:27

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Александра Саснович

Белорусская теннисистка поделилась прогнозом на матч Кубка федерации против сборной Германии.

Первая ракетка Беларуси Александра Саснович в эфире программы "Спорт-клуб" рассказала о подготовке национальной команды на матч первого раунда Мировой группы Кубка федерации против сборной Германии. Поединок Беларусь — Германия пройдет 10-11 февраля на "Чижовка-Арене" в Минске, пишет "Прессбол":

- Опыт, полученный в предыдущем розыгрыше, поможет сейчас?

- Конечно. Мы отыграли много матчей, играли дома. Опыта набрались. В первом круге нам попался сильный соперник, но, стоит отметить, и мы не слабые.

- В этот раз нам тоже реально дойти до финала?

- Не нужно так загадывать. Важно идти от матча к матчу. Нужно выиграть сначала первый день, потом второй, чтобы выиграть матч с немками. Потом будем думать о дальнейшем сопернике.

Соперницы очень сильные. У немок в составе известно только три игрока. Может, готовят нам сюрприз. В любом случае все они приличного уровня. А нам нужно их обыгрывать. Сделать это будет непросто.