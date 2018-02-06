Как белорусам слетать на море и обратно за 30 евро 1 6.02.2018, 12:40

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Несколько автобусных поездок за деньги, сопоставимые с одним походом в магазин.

Citydog.by рассказывает о выгодных путешествиях. Сегодня несколько перелетов на море и парочка автобусных поездок за деньги, сопоставимые с одним походом в магазин.

КАУНАС – БАРСЕЛОНА – КАУНАС ЗА 105 ЕВРО

Ryanair хочет отправить вас в Барселону и вернуть обратно (после хорошего отдыха, конечно) всего за 105 евро. Для путешествующих только в одну сторону варианты тоже есть – полет из Барселоны в Каунас обойдется в 48 евро. Из Каунаса в Барселону – чуть дороже.

МИНСК – ВИЛЬНЮС ЗА 11 РУБЛЕЙ, МИНСК – РИГА ЗА 17 РУБЛЕЙ

Это распродажа от «Минсктранса» – билеты на международные рейсы со скидкой 50%. Уехать можно не только в Вильнюс или Ригу. В акции участвуют Калининград, Москва, Киев, Таллинн и Каунас.

Распродажа идет до 28 февраля; уехать, кстати, тоже нужно до 28 февраля.

Как купить билеты со скидкой?

1. Узнать, есть ли места на выбранный вами рейс, по телефону +375 17 328 56 05.

2. Купить купон на «Сливках».

3. Приехать на автовокал «Центральный» и выкупить билеты.

4. Да, серьезно. Только так.

КАУНАС – РИМИНИ (ИТАЛИЯ) – КАУНАС ЗА 30 ЕВРО

Не хотите в Барселону – летите в Италию, благо Ryanair позволяет. В системе бронирования авиакомпании появились дешевые билеты на Адриатическое море. В конце марта, например, в одну сторону можно улететь за 9,99, а с билетом обратно путешествие обойдется в 30 евро.

ПО ПОЛЬШЕ НА АВТОБУСЕ ЗА 2 ЕВРО

За акцию ответственная польская компания ModlinBus. Именно они у себя на сайте выложили билеты на свои рейсы до конца июня. Если Польша на автобусе вас не привлекает, то подумайте о трансфере в аэропорт и из него. ModlinBus и это предлагает.