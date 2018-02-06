Леонид Злотников: Предприятия штампуют продукцию под «честное слово» покупателей 2 6.02.2018, 12:53

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Леонид Злотников

Россия должна белорусским предприятиям $2 миллиарда долларов.

Просроченная дебиторская задолженность белорусских компаний выросла по сравнению с предыдущим годом почти на 10%. Основным неплательщиком остается Россия - в общей сложности российские организации должны белорусским почти 2 миллиарда долларов.

Как передает «Радыё Свабода» со ссылкой на телеканал ОНТ, товарооборот между Россией и Беларусью в 2017 году достиг 32 миллиардов долларов. Вслед увеличились и суммы задолженностей за поставленную продукцию.

Наибольшие проблемы с возвращением денег чувствуют концерны «Белнефтехим» и «Беллегпром», а также предприятия пищевой промышленности. Лидером по уровню дебиторской задолженности - Минский тракторный завод.

Как считает экономист Леонид Злотников, политика на разгрузку складов «любым способом» рискует привести к резкому повышению этого показателя.

«В прошлом году один из самых высоких темпов роста - в машиностроении. А это именно то время, когда увеличили разгрузку складов. Запасы уменьшились, отрапортовали о «реализации на экспорт». Но дело в том, что выручка была только номинальная: якобы продали, но возвращение средств не произошло в той же пропорции, как вырос объем продаж.

Иными словами, субъекты хозяйствования продавали продукцию или не очень надежным покупателям, или в белорусские или совместные сбытовые сети, и считалось, что она априори продана. А на самом деле только переехала из одного состава на другой. Или еще вариант: продается в кредит, когда покупатели обещают рассчитаться «когда-то потом». А потом с помощью прокуроров начинается работа по «выбиванию» дебиторской задолженности».

Несмотря на сложности со сбытом, предприятия продолжают штамповать продукцию - под обещания оплаты и «честное слово» покупателей. Как говорит Леонид Злотников, круг замкнулся: сверху требуют показателей роста, снизу выполняют, но не имеют куда девать произведенное. В результате проблема закручивается во все более тугой клубок.