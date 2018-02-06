В Москве убили двух строителей из Беларуси 17 6.02.2018, 12:55

8,716

Подозреваемые скрылись на машине погибших.

В столице России расследуют убийство двух мужчин, тела которых со следами побоев нашли в одном из жилых комплексов. По данным Агентства городских новостей «Москва», погибшие — граждане Беларуси, пишет tut.by.

Вечером 4 февраля в Новомосковском округе российской столицы нашли тела мужчин с многочисленными повреждениями головы. Погибшим было 28 и 30 лет.

«По предварительным данным, в указанном доме рабочие выполняли ремонтные работы», — сообщает Главное следственное управление СК России по Москве.

Возбуждено уголовное по ч. 2 ст. 105 УК РФ (Убийство двух человек). Санкция статьи — вплоть до 20 лет или пожизненного заключения.

По неофициальным данным, погибшие — белорусы. Об этом пишет агентство «Москва» со ссылкой на собственный источник в правоохранительных органах.

«По словам прораба, ремонт в таунхаусе проводили трое жителей Омской области и двое выходцев из Беларуси. В настоящее время в розыск объявлены жители Омской области, которые вместе скрылись на принадлежащем погибшим автомобиле Mercedes», — пишет агентство «Москва».

Как рассказали в СК, сейчас идет розыск подозреваемых.