Папа римский подарил Эрдогану антивоенный медальон 6.02.2018, 13:06

Фото: REUTERS/Alessandro Di Meo/Pool

Понтифик встретился с президентом Турции.

В понедельник, 5 февраля, папа римский Франциск принял на частной аудиенции в Апостольском дворце президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана. На встрече обсуждались вопросы о статусе Иерусалима и о войне в Сирии.

Аудиенция продлилась пятьдесят минут, во время которой папа римский подарил турецкому президенту медальон с изображением ангела, убивающего демона войны, сообщает rfi.fr cо ссылкой на France-Presse.

Пресс-служба Ватикана не разглашает детали беседы, однако, как было объявлено ранее, Эрдоган намеревался затронуть вопрос о статусе Иерусалима. Папа римский Франциск уже неоднократно высказывался о том, что Иерусалим должен оставаться городом трех религий.

Накануне своего визита в Ватикан президент Турции дал большое интервью итальянской газете La Stampa. В нем он выразил свое осуждение политики Вашингтона, который признал за Иерусалимом статус столицы Израиля.

Реджеп Эрдоган стал первым за 59 лет главой Турции, которого приняли в Ватикане. Франциск первый совершил апостольский визит в Турцию в ноябре 2014 года по приглашению правительства этой страны.

В 2016 году, во время визита в Армению, папа римский говорил о геноциде армян в Османской империи. Это спровоцировало гнев Анкары, которая назвала понтифика распространителем «менталитета крестовых походов».

Во второй половине дня турецкий президент встречается с президентом и премьер-министром Италии. Визит Эрдогана в Рим и Ватикан сопровождается манифестацией курдов, которые протестуют против операции турецкой армии «Оливковая ветвь» на севере Сирии.