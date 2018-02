Названы 10 главных мировых хитов февраля 2 6.02.2018, 13:13

Новые треки, которые обещают занять первые строчки мировых чартов.

На днях состоялся релиз нового студийного альбома Джастина Тимберлейка. Новый альбом поп-исполнителя получил название Man of the Woods и стал пятой студийной работой в его дискографии.

Кроме того, в феврале поклонников поп-музыки порадует релиз саундтреков к широко обсуждаемым фильмам. Один из них - новая картина кинематографической вселенной Marvel режиссера Райана Куглера «Черная пантера».

Nv.ua знакомит с новыми треками, которые обещают стать главными хитами февраля и даже занять первые строчки мировых чартов.

Justin Timberlake ft. Chris Stapleton - Say Something

Julia Michaels - Heaven

The Weeknd, Kendrick Lamar - Pray For Me

Overland - I'm With Her

Julia Michaels - Heaven Rae Morris - Lower the Tone

Black Milk - Laugh Now Cry Later

Kendrick Lamar ft. SZA - All the Stars

Rhye - Song For You

Franz Ferdinand - Lazy Boy

Shannon & the Clams - Did You Love Me