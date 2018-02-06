Зинаида Михнюк: Декрет №1 приведет к еще большему возмущению белорусов, чем №3 6.02.2018, 14:15

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Зинаида Михнюк

Фото: spring96.org

Власти боятся организованных протестов рабочих.

Уголовное дело против лидера профсоюза РЭП Геннадия Федынича и бухгалтера организации Игоря Комлика в очередной раз продлено. Следственный комитет надеется «нарыть» компрометирующий материал о членах профсоюза, которых вызывают на допросы по всей стране, в том числе и по Брестской области. Формальный повод - уголовное дело против лидеров независимого профсоюза, передает «Радыё Рацыя».

Но руководитель Брестского областного отделения профсоюза РЭП Зинаида Михнюк уверена, что это месть за помощь гражданам в защите их прав. Это политический заказ, говорит Зинаида Михнюк:

- Мы - независимый профсоюз. Чем можем помогаем людям. Я не говорю, что мы можем горы свернуть, но по сравнению с профсоюзами, входящими в Федерацию профсоюзов, мы помогаем по трудовым вопросам. А это сейчас для людей очень нужно и важно.

- Положение в стране и так не важное, люди уже показали свое возмещение декретом №3. А когда начнет вступать в силу декрет №1, это вызовет еще большее возмущение.

По словам Михнюк, члены профсоюза направили коллективное обращение в Генеральную прокуратуру с требованием закрыть дело и прекратить давление и преследование членов и руководства профсоюза.