Глава СК: Неуставные взаимоотношения выявлены не только в Печах 3 6.02.2018, 14:24

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Сроки расследование по делу гибели солдата Александра Коржича в Печах продлены.

Об этом сообщил председатель Следственного комитета Иван Носкевич, передает БелТА.

— В ходе расследования этого дела был выявлен ряд иных фактов неуставных взаимоотношений не только в этом воинском подразделении, но и в других частях. Молодые военнослужащие и те, которые отслужили определенный срок, начали давать показания относительно событий годичной, двухгодичной давности, утверждая, что и они являлись объектами насилия со стороны сослуживцев. Для того чтобы дополнительно проверить все факты, которыми мы располагаем в настоящий момент, потребовалось время. Мы не готовы в ближайшие дни закончить расследование по этому делу. Пришлось продлить сроки расследования для того, чтобы полно, объективно и всесторонне исследовать все имеющиеся у нас заявления и сообщения о совершенных преступлениях, — рассказал Иван Носкевич.

Напомним, 21-летнего Александра Коржича нашли 3 октября 2017 года в подвале в воинской части в Печах висящим в петле из брючного матерчатого ремня.