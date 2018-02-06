Азербайджанская оппозиция намерена бойкотировать президентские выборы 6.02.2018, 14:39

Об этом заявил руководитель одной из главных оппозиционных сил.

Глава Национального совета демократических сил, оппозиционной коалиции Азербайджана, Джамиль Гасанлы заявил во вторник, что коалиция будет бойкотировать президентские выборы, назначенные на 11 апреля. Об этом пишет сайт golos-ameriki.ru.

Возглавляемая Гасанлы организация является одной из двух главных оппозиционных сил Азербайджана.

В понедельник администрация президента Ильхама Алиева обнародовала указ о переносе выборов, которые ранее были назначены на 17 октября.