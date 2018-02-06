Cегодня королева Елизавета II празднует сапфировый юбилей 2 6.02.2018, 14:51

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Фото: David Bailey

65 лет назад Елизавета II взошла на британский престол.

Королева Великобритании Елизавета II сегодня празднует сапфировый юбилей - 65 лет назад Ее Величество заняла престол.

Об этом сообщает «Фейсбук» королевской семьи.

6 февраля 1952 года отец нынешней королевы король Георг VI умер после продолжительной болезни. Престол сразу перешел к принцессе Елизавете, которая, став королевой Елизаветой II, взяла на себя все обязанности, полученные с новым титулом.

По случаю юбилея Букингемский дворец опубликовал официальное фото королевы, на котором она надела комплект ювелирных изделий из сапфира, подаренных ей королем Георгом VI в качестве свадебного подарка в 1947 году.

Напомним, в ноябре прошлого года королева Елизавета и ее муж принц Филипп отпраздновали 70-летие свадьбы.

Королева Елизавета и принц Филипп поженились 20 ноября 1947 года, спустя два года после окончания Второй мировой войны. Этот королевский брак - самый продолжительный в истории.