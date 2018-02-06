Фотофакт: В Японии прошел конкурс рисунков на школьной доске 3 6.02.2018, 15:06

Победители конкурса получили денежный приз в размере $812.

Японские школьники, по-видимому, обожают классные доски, однако не потому, что решают там задачи, — на них они рисуют во время перемен. На волне популярности этого необычного увлечения компания по производству школьных досок Nichigaku устроила конкурс на создание лучшего рисунка, пишет bigpicture.ru.

В мероприятии приняли участие 249 учеников из разных школ, которые общими усилиями представили 50 работ. Стоит отметить, что темы рисунков были выбраны самые разнообразные: от изображений горы Фудзи до фантастических пейзажей. Победители конкурса получили денежный приз в размере 100 000 иен (примерно 812 долларов).