Лукашенко назначил cвоего личного охранника помощником по общим вопросам

Лукашенко назначил cвоего личного охранника помощником по общим вопросам11
- 6.02.2018, 15:15
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Николай Латышенок сменил на этой должности Николая Корбута.
Александр Лукашенко назначил Николая Латышенка помощником по общим вопросам, пишет БелТА. Ранее эту должность занимал Николай Корбут.
Николай Латышенок родился в 1964 году в деревне Заборье Миорского района. Закончил Рязанское высшее воздушно-десантное командное училище (1988). В 2011-м получил диплом Академии управления.
С 1988 по 1993 год Николай Латышенок проходил службу в вооруженных силах на территории Казахстана, а затем до 1995 года в пограничных войсках Беларуси.
В 1995 году он перешел в службу безопасности Лукашенко. Здесь он прошел путь от старшего офицера до начальника управления личной охраны.
С августа 2017 года состоит в запасе.