Лукашенко назначил cвоего личного охранника помощником по общим вопросам 11 6.02.2018, 15:15

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Фото: belta.by

Николай Латышенок сменил на этой должности Николая Корбута.

Александр Лукашенко назначил Николая Латышенка помощником по общим вопросам, пишет БелТА. Ранее эту должность занимал Николай Корбут.

Николай Латышенок родился в 1964 году в деревне Заборье Миорского района. Закончил Рязанское высшее воздушно-десантное командное училище (1988). В 2011-м получил диплом Академии управления.

С 1988 по 1993 год Николай Латышенок проходил службу в вооруженных силах на территории Казахстана, а затем до 1995 года в пограничных войсках Беларуси.

В 1995 году он перешел в службу безопасности Лукашенко. Здесь он прошел путь от старшего офицера до начальника управления личной охраны.

С августа 2017 года состоит в запасе.